F.1, GP Ungheria

Il weekend del Gran Premio d'Ungheria si è aperto ufficialmente con la prima sessione di prove libere. Cambia il circuito ma la storia è la stessa della settimana scorsa. Lewis Hamilton è stato subito il più veloce e ha fatto segnare un crono di 1:16.003 con gomma dura che ha già messo in chiaro chi sarà l'uomo da battere in questi giorni all'Hungaroring. Il suo compagno di squadra, Valtteri Bottas, si è piazzato secondo a 86 millesimi, registrando però il tempo migliore con gomma Soft. Seguono le due Racing Point - motorizzate Mercedes - con Sergio Perez davanti a Lance Stroll.

Programmi rivisti per l’arrivo della pioggia. Qualche goccia d’acqua è già caduta dal cielo grigio di Budapest e per la seconda sessione di oggi pomeriggio ci si attende pista bagnata. Così tutte le squadre hanno riadattato i loro programmi per tirare fuori il massimo fin da subito e la Mercedes è risultata immediatamente dominante. Alle spalle del team campione del mondo in carica e della Racing Point, troviamo la Renault di Daniel Ricciardo: l'australiano è riuscito a ottenere il quinto tempo, usando la gomma dura nel suo giro migliore, a conferma dei progressi della vettura francese. In una pista dove il motore non influenza molto i tempi sul giro, la Ferrari piazza i suoi due piloti in sesta e settima posizione, staccati tra loro di un paio di decimi. Il team del Cavallino ha lavorato molto sull'analisi della vettura e sulle prove aerodinamiche a velocità costante.

Giornata complicata in casa Red Bull. Ancora enigmatica la prestazione della Red Bull Racing, attesa a Budapest come l’anti-Mercedes per eccellenza: Verstappen è ottavo e Albon tredicesimo. Il team di Milton Keynes non ha usato le gomme morbide in questi primi novanta minuti e pare che il programma sia stato differenziato rispetto a tutti gli altri. Giornata complicata comunque per i motoristi della Honda, che hanno avuto il loro bel da fare nel box della Scuderia AlphaTauri: un problema alla power unit sulla macchina di Gasly ha impedito al pilota francese di prendere parte alla sessione.

