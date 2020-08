F.1, GP Gran Bretagna

Lewis Hamilton si conferma il Re d'Inghilterra: il campione del mondo in carica ha vinto il Gran Premio di Gran Bretagna, quarta prova del Mondiale di Formula 1 2020. Per il pilota della inglese è il successo numero 87 in carriera, il settimo a Silverstone. Sul podio salgono anche Max Verstappen con la Red Bull e Charles Leclerc con la Ferrari.



Gara rocambolesca. L’intera corsa è stata abbastanza monotona, movimentata solo da due ingressi della Safety Car per altrettanti incidenti nelle fasi iniziali. A due giri dalla fine, però, tutto è cambiato: una delaminazione dell'anteriore sinistra per Valtteri Bottas manda in fumo quella che sembrava una facile doppietta per la Mercedes e, poco più indietro, lo stesso problema coinvolge la McLaren di Sainz. Ma il colpo di scena finale arriva proprio all’ultimo giro, con una delaminazione anche per l'anteriore sinistra della W11 di Lewis Hamilton. Il sei volte campione del mondo si è ritrovato così a fare un intero giro su tre ruote, tagliando il traguardo con pochissimo vantaggio su un arrembante Verstappen. In F.1 solo un altro pilota aveva vinto su tre ruote, Jim Clark nel 1967.

Mercedes irraggiungibile. Hamilton ha guidato alla perfezione e non si è fatto intimorire dal compagno di squadra, l'unico in grado di tenere il suo ritmo indiavolato in gara. Bottas ha avuto una sola vera occasione, al via della gara, ma ha preferito non rischiare un duello ruota a ruota con Lewis e ha poi alzato il piede, lasciandolo leader della gara fino alla fine. Ma gli ultimi due giri finali tutto hanno stravolto tutto: Bottas ha dovuto effettuare il pit-stop e ha chiuso undicesimo, fuori dalla zona punti, mentre Hamilton ha tirato dritto fino al traguardo, riuscendo ugualmente a vincere.

Colpo di fortuna Ferrari. Senza tenere in considerazione gli ultimi due giri, la gara della Rossa è stata tutta in salita. Leclerc ha approfittato dei problemi di Bottas per poter conquistare un podio totalmente inaspettato, mentre Vettel ne ha approfittato per entrare in zona punti. Sebastian ha resistito agli attacchi della Mercedes di Bottas nelle ultime curve e ha così conquistato l'ultimo punto a disposizione. Mercoledì prossimo, la Rossa tornerà in pista proprio a Silverstone per un filming-day, durante il quale farà uno shakedown provando alcuni nuovi elementi utili allo sviluppo della SF1000.

Così in Top 10. La Renault chiude il GP di Gran Bretagna con un buon risultato, grazie a Daniel Ricciardo quarto ed Esteban Ocon sesto. Tra di loro troviamo la McLaren di Lando Norris, che ha lottato per tutta la gara con le gialle vetture di Enstone. Ottimo settimo posto per la Scuderia AlphaTauri, firmato da Pierre Gasly, che ha beffato anche la Red Bull di Alex Albon. Deludente nono posto per la Racing Point di Stroll, mentre chiude decimo Vettel con la sua Ferrari.

Guarda i risultati completi del GP di Gran Bretagna 2020