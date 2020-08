La griglia di partenza per il Mondiale di Formula 1 2021 prende sempre più forma. Oggi la Mercedes ha annunciato l'estensione di contratto per Valtteri Bottas. Il finlandese ha rinnovato l’accordo che gli frutterà 15 milioni di euro a stagione e gli consentirà di prendere parte al Mondiale con la Mercedes per il quinto anno consecutivo.

Scudiero perfetto. Bottas è entrato a far parte del team nel 2017, prendendo il posto dell'uscente campione del mondo Nico Rosberg e da quel momento ha conquistato otto vittorie e dodici pole position, chiudendo lo scorso campionato in seconda posizione, proprio alle spalle di Hamilton. "Sono molto felice di rimanere in squadra anche per il 2021" ha detto Valtteri. "Sono orgoglioso di rappresentare la Stella a tre punte in Formula 1. Quest'anno sono in lotta per il titolo e la squadra mi mette sempre nella posizione di competere al massimo anche per il prossimo anno. Adesso voglio dare il massimo. La foratura dello scorso weekend è stata un duro colpo per la mia lotta con Lewis, ma sono determinato a fare bene già da questo weekend".

Due opzioni per Hamilton. Il rinnovo di Bottas arriva prima di quello ben più atteso, ossia quello di Lewis Hamilton. L’inglese è piuttosto lanciato verso la conquista del settimo titolo iridato che gli consentirà di eguagliare Michael Schumacher e il suo rinnovo con la Mercedes potrebbe essere una mera formalità. Sembra proprio da escludere un passaggio a un’altra squadra, considerando che Lewis è nella migliore, e l’unica vera alternativa potrebbe essere il ritiro dalla categoria. L’altro top driver in cerca di conferma è Sebastian Vettel: di fronte alla remota opzione di ritiro di Lewis, Sebastian sarebbe la scelta più ovvia per la Mercedes, ma siamo davvero nel fanta-mercato. Le ipotesi più concrete per Vettel Red Bull Racing e Aston Martin. Il mercato piloti è invece molto vivo nei piccoli team, perché AlphaTauri, Alfa Romeo, Racing Point (che diventerà Aston Martin) e Haas devono ancora scegliere per intero la propria formazione.