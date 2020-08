Un caldo Ferragosto per tutti gli appassionati di Formula 1: questo fine settimana si correrà il Gran Premio di Spagna, sul Circuit de Catalunya – Barcellona. Il tracciato del Montmelò, dopo aver ospitato i test invernali lo scorso febbraio, accoglie per la prima volta il circus a metà agosto.

Gomme ancora protagoniste. Nonostante la gara si disputi in piena estate anziché a maggio, la nomination delle gomme è uguale a quella del 2019 (C1, C2, C3) , poiché rappresenterà una vera e propria sfida per i pneumatici, con carichi impressionanti su alcune curve, come per esempio la lunga curva 3. La gestione delle gomme, così come a Silverstone domenica scorsa, sarà determinante per la gara e questo ha fatto scattare l’allarme in casa Mercedes. Il team anglo-tedesco, nonostante la superiorità tecnica, ha nelle gomme il suo punto debole. Tenendo conto delle alte temperature che i team affronteranno – ben oltre i 40 gradi d’asfalto – potremmo assistere a qualche altro colpo di scena. Andrew Shovlin, capo degli ingegneri di pista della Mercedes, ha ammesso che il problema con le gomme si potrebbe ripresentare a Barcellona, proprio per la natura delle curve di quel tracciato che mette a dura prova le coperture. E la Red Bull Racing non starà certo a guardare. La forbice delle strategie sarà molto più larga del solito, considerando che con le stesse gomme, nel 2019, quasi la totalità dei piloti ha scelto di fare due soste.

Racing Point sotto i riflettori. Oggi nel paddock del Montmelò è arrivato anche Sergio Perez: il pilota messicano è finalmente risultato negativo al Covid-19 dopo l'ultimo tampone e la Federazione gli ha dato il permesso per tornare a correre. Hulkenberg, che ha sostituito Perez nelle ultime due gare, è comunque andato a Barcellona e sarà a disposizione del team per qualsiasi evenienza. Ma non è l'unico motivo per cui non si fa altro che parlare della Racing Point: ieri, Ferrari e Renault hanno confermato che porteranno in tribunale il team e, allo stesso tempo, Racing Point si appellerà contro la sentenza emessa qualche giorno fa, per una querelle che caratterizzerà questa calda estata della F.1.

Nessun aggiornamento per il Cavallino. In casa Ferrari, non ci saranno aggiornamenti sulla SF1000. Lo ha confermato Simone Resta, il quale ha anche confermato che Sebastian Vettel avrà un nuovo telaio a Barcellona, poiché è stata scoperta una piccola crepa in quello usato a Silverstone. Il quattro volte campione del mondo sarà un po' l'osservato speciale perché se questo rapporto da separati in casa con la Rossa dovesse continuare a degenerare, ecco che potrebbe aprirsi l'ipotesi di una sostituzione ancor prima della fine del campionato. Fantamercato, per il momento, ma chissà che le suggestioni di radio paddock non possano davvero trovare riscontro come in mosse assurde già viste in passato con altri team.

Come seguire la gara in tv. Il fine settimana del Gran Premio di Spagna sarà interamente fruibile in diretta sulla piattaforma Sky. Come di consueto, TV8 trasmetterà in differita qualifiche e gara sul digitale terrestre. Potrete seguire tutta l'azione in pista anche sotto l'ombrellone con il nostro Speciale F.1, con risultati, statistiche e commento in diretta.

Venerdì 14 agosto

Prove Libere 1 | dalle 11 in diretta su Sky Sport F1

Prove Libere 2 | dalle 15 in diretta su Sky Sport F1

Sabato 15 agosto

Prove Libere 3 | dalle 11 in diretta su Sky Sport F1

Qualifiche | dalle 15 in diretta su Sky Sport F1. Differita TV8 alle 18

Domenica 16 agosto

Gara | dalle 15.10 in diretta su Sky Sport F1. Differita TV8 alle 18