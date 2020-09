La Scuderia Ferrari si appresta a celebrare una pietra miliare della sua storia, la millesima gara di Formula 1. L’evento coincide con il Gran Premio della Toscana che si disputerà questo fine settimana all’Autodromo del Mugello, impianto di proprietà della stessa Ferrari. Per l’occasione, la SF1000 scenderà in pista con una livrea speciale.

Rosso Old-Style. Probabilmente la SF1000 sarà ricordata come probabilmente una delle peggiori monoposto della storia della Scuderia, ma una stagione completamente storta non potrà certo cancellare anni di lavoro, passione, impegno e vittorie. Il traguardo della millesima gara è qualcosa di unico che va comunque celebrato in grande stile: così, la monoposto di quest’anno andrà in pista con lo stesso colore amaranto che ha contraddistinto le 125 F1 del 1950. Anche Charles Leclerc e Sebastian Vettel avranno due tute da corsa speciali e, per la prima volta da quando è scoppiata la pandemia di Covid-19, sulle tribune ci saranno i tifosi a supportare l’intera squadra. Piero Ferrari, vicepresidente della Ferrari, ha commentato: "Un traguardo così importante non poteva che essere contrassegnato da qualcosa di speciale. Per questo abbiamo deciso di dedicare all'evento una livrea commemorativa. Oltre al colore amaranto, anche i numeri di gara riprendono lo stile degli anni Cinquanta, quando erano verniciati a mano sulla carrozzeria. È un omaggio alle nostre origini". Anche in Mercedes hanno deciso di tributare questo traguardo della rossa e per il weekend del Mugello la Safety Car sarà rossa, come lo stesso costruttore tedesco ha anticipato oggi.

Festa a Firenze. Le celebrazioni per i mille Gran Premi della Scuderia Ferrari andranno avanti anche nella vicina Firenze dove, sabato sera, si terrà un evento che sarà trasmesso in diretta sul sito della squadra e anche sui canali social, per coinvolgere i tifosi di tutto il mondo. La ciliegina sulla torta l’avremo domenica, prima della gara, quando Mick Schumacher – figlio dell’impareggiabile Michael - farà un paio di giri di pista a bordo della F2004, la vettura più vincente nella storia della Scuderia.