F.1, GP Toscana

Inizia il lungo weekend del Gran Premio della Toscana, nona prova del Mondiale di Formula 1 di quest'anno. Valtteri Bottas è stato il più veloce sul circuito del Mugello, mettendo la sua Mercedes davanti alla Red Bull di Max Verstappen per soli 48 millesimi. Terzo tempo per la Ferrari di Charles Leclerc, staccato di tre decimi. L’altra SF1000, quella di Sebastian Vettel, è però in tredicesima posizione.

Prima volta al Mugello. Dopo il test collettivo in-season del 2012, la Formula 1 è tornata al Mugello e questa volta lo fa per disputare un intero weekend di gara. Sarà un fine settimana speciale, con la Ferrari che celebra le sue mille gare in Formula 1 e schiera una SF1000 dalla colorazione speciale, che riprende l'amaranto delle 125 F1 del 1950. Dopo le due disastrose trasferte a Spa e Monza, la Rossa vuole riscattarsi e l'inizio sembra promettente, nonostante le difficoltà di Vettel. C'è da dire che il tedesco ha portato avanti un programma completamente diverso rispetto al compagno di squadra e che quindi, prima di tirare delle conclusioni, bisognerà aspettare almeno la seconda sessione di prove di oggi pomeriggio. La Scuderia AlphaTauri conferma lo slancio di Monza. Pierre Gasly, vincitore di domenica scorsa, ha chiuso con il quinto tempo, mentre il suo compagno di squadra Kvyat ha ottenuto il settimo tempo.

McLaren sperimenta. Tra le novità provate in pista questa mattina, curiosa è stata quella della McLaren che ha montato con Sainz un nuovo musetto in stile Mercedes. Sono stati raccolti molti dati aerodinamici per fare una comparazione e scegliere se utilizzarlo sulla MCL35, in ottica 2021. Nella classifica dei tempi, la McLaren chiude questa prima sessione di prove libere con un'ttava e una quindicesima posizione, rispettivamente con Norris e Sainz.

I risultati completi delle Libere 1 al Mugello