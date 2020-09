Il 2020 è certamente un anno fuori dagli schemi e anche la celeberrima 24 Ore di Le Mans non farà eccezione. Dopo il rinvio da giugno a settembre, il conto alla rovescia è praticamente ormai terminato: siamo già nel pieno dell’ottantottesima edizione della celeberrima gara di durata francese. Per la prima volta nel corso della sua storia si correrà a porte chiuse, senza quell’atmosfera speciale che solo il weekend della 24 ore può dare. Ma l’adrenalina in pista sarà assicurata dai 59 equipaggi pronti a dare spettacolo lungo i 13 chilometri del Circuit de la Sarthe.

Equipaggi e categorie. La 24 Ore di Le Mans è da sempre sinonimo di velocità e sfida tecnologica ai massimi livelli. E oltre alle mille difficoltà tipiche di questa corsa, quest’anno si aggiungeranno altre variabili tipicamente settembrine: meno ore di luce a disposizione, temperature più basse e un meteo ancor più ballerino che potrebbe riservare parecchie sorprese durante l’arco della gara. Al via dell’edizione 2020 della 24 Ore di Le Mans ci saranno in tutto 59 equipaggi: 5 prototipi si sfideranno nella classe regina, la LMP1, dove il team Toyota Gazoo Racing parte con i favori del pronostico. Saranno invece 24 gli equipaggi che si contenderanno la vittoria nella categoria LMP2. Nella GTE-Pro gli equipaggi saranno 8 per un triangolare stellare tra Ferrari, Porsche e Aston Martin, mentre nella GTE-Am gli sfidanti saranno ben 22. La grande classica francese è anche il penultimo appuntamento del Mondiale Endurance 2019-2020 e l’assegnazione dei doppi punti sarà determinante per le varie classifiche. In particolar modo, in LMP1 i leader sono attualmente Lopez, Kobayashi e Conway del team Toyoga Gazoo Racing, mentre in LMP2 i leader sono Albuquerque e Hanson della United Autosport. A chiudere i giochi in campionato sarà la 8 ore del Bahrain, in programma il 14 novembre.

Italiani in pista. Per il quarto anno consecutivo, il team Cetilar Corse schiererà un prototipo in LMP2 con telaio Dallara e motore Gibson, affidata al trio formato da Roberto Lacorte, Andrea Belicchi e Giorgio Sernagiotto. La Ferrari avrà ben 16 equipaggi quest'anno, di cui ben 12 in GTE-Am e 4 in GTE-Pro. Nel complesso, ci saranno 18 piloti italiani sparsi nei vari equipaggi, tra cui Gianmaria Bruni, Giancarlo Fisichella, Alessandro Pier Guidi, Davide Rigon e Matteo Cairoli.

Giro d’onore per la Peugeot. Lo starter ufficiale della 24 Ore di Le Mans di quest’anno sarà il presidente del Gruppo PSA, Carlos Tavares. Domani, infatti, la Peugeot approfitterà dell’evento per svelare maggiori dettagli circa il suo ritorno nelle gare endurance e a Le Mans gli sarà data l’opportunità di celebrare il glorioso passato della Casa del Leone. Tavares, alle 13.05 di sabato, si metterà alla guida dell’iconica Peugeot 908 per un giro di pista del Circuit de la Sarthe. Non sarà l’unica celebrazione per un ritorno, perché anche Goodyear non rimarrà a guardare: per celebrare l’evento, il costruttore di pneumatici farà volare – dopo 35 anni d’assenza in Europa – il suo Blimp, il dirigibile semirigido più grande al mondo.

Il programma della gara. Il lungo fine settimana di gara della 24 Ore di Le Mans è già entrato nel vivo con le prime prove libere di oggi e la prima parte delle qualifiche. La novità di quest'anno è data dall’istituzione della Hyperpole: 30 minuti di prove cronometrate a disposizione dei migliori 6 equipaggi per categoria che andranno a definire la griglia di partenza definitiva. Sarà possibile seguire la gara in diretta tv su Eurosport, mentre sul sito 24-united.com sarà possibile seguire lo streaming della corsa e i contenuti video e audi esclusivi.

Giovedì 17 settembre

Prove libere 1: 10:00 – 13:00

Prove libere 2: 14:00 – 17:00

Qualifica 1: 17:15 – 18:00

Prove libere 3: 20:00 – 00:00

Venerdì 18 settembre

Prove libere 4: 10:00 – 11:00

Hyperpole: 11:30 – 12:00

Sabato 19 settembre

Warm-up: 10:15 – 11:00

Gara: 14:30