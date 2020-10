Alla fine di quest’anno cala il sipario sull’era Michelin perché, com’è noto, dal prossimo anno sarà la Pirelli a fornire in esclusiva i pneumatici per il Mondiale Rally. Oggi ad Alghero, in concomitanza con l’inizio del Rally Italia Sardegna, la società della P lunga ha svelato la sua nuova gamma di pneumatici, nata per garantire durata, prestazioni e adattabilità alle potenti vetture WRC Plus.

La gamma 2021. Per garantire le massime prestazioni nelle gare su asfalto, la Pirelli fornirà le P Zero in doppia mescola (morbida e dura). Queste potranno essere utilizzate anche sul bagnato, ma in caso di grosse pozzanghere con rischio di aquaplaning, i team potranno montare le Pirelli Cinturato, in grado di garantire la massima aderenza in condizioni estreme. In caso di ghiaccio e neve, la Pirelli ha dato vita alle Sottozero Snow e alle Full Sottozero Ice. Ogni pneumatico è caratterizzato da 384 chiodi in grado di resistere sulla gomma anche in caso di tanta terra e poca neve. Per gli sterrati, invece, la Pirelli ha dato vita allo Scorpion. Anche in questo caso, disponibile in due versioni, con mescola morbida e una dura.

Shakedown esclusivo. Nei mesi scorsi, a curare lo sviluppo delle gomme, sono stati Andreas Mikkelsen e Anders Jaeger, con il supporto del team Sainteloc. La test car della Pirelli è stata una Citroen C3 WRC Plus, la stessa che oggi Mikkelsen ha usato per uno shakedown speciale, facendo provare l’ebrezza del rally ad alcuni ospiti della Pirelli. Terenzio Testoni, responsabile Rally Racing di Pirelli, ha detto: “Dopo un intenso programma di preparazione, oggi siamo lieti di svelare le nostre gomme per il 2021. In questo progetto abbiamo utilizzato tutta l’esperienza maturata in Formula 1, così come in tanti anni di rally e motorsport, oltre che di creazione di pneumatici per vetture stradali ad alte prestazioni”.