Dopo 14 anni d’attesa, la Formula 1 è pronta a tornare a Imola questo fine settimana. Sul circuito del Santerno si correrà il Gran Premio dell’Emilia-Romagna, tredicesima prova del Mondiale 2020.

Il circuito. Quello di Imola sarà il terzo appuntamento della F.1 nel nostro Paese: dopo il GP d’Italia a Monza e il GP della Toscana al Mugello, adesso è arrivato il momento di Imola. Il circuito del Santerno ha ospitato un’edizione del GP d’Italia (1980), mentre dal 1981 al 2006 è stato teatro di ventisette edizioni del Gran Premio di San Marino. Da quel momento in avanti, gli appassionati di motorsport ne hanno sempre invocato il ritorno e – anche se in condizioni speciali – quest’anno sono stati accontentati. Il circuito dedicato a Enzo e Dino Ferrari è uno di quelli old-school, caratterizzato da vie di fuga in ghiaia, curve veloci, dislivelli e punti ciechi. Punti come le Acque Minerali o la Piratella sono diventate iconiche e poterle affrontare sulle moderne vetture di Formula 1 sarà un’esperienza unica per i piloti. Si percorre in senso antiorario, con 12 curve a sinistra e 9 a destra. La sede stradale è molto stretta e fare dei sorpassi è davvero complicato: fondamentale, dunque, la strategia di gara.

Weekend corto. Per consentire a uomini e mezzi di spostarsi da Portimao a Imola, è stato scelto di accorciare il fine settimana di gara a due soli giorni. Sabato mattina si terrà l’unica sessione di prove libere nella quale i team dovranno ottimizzare le proprie vetture in vista delle qualifiche, previste per il primo pomeriggio. La gara si terrà domenica, con partenza prevista alle ore 13:10: al termine dei 63 giri, scopriremo chi sarà il vincitore del GP dell’Emilia-Romagna. Con il weekend corto, cambia anche l'allocazione delle gomme rispetto alle altre gare. Pirelli fornirà 10 set di gomme al posto dei consueti 13. Ogni pilota avrà 2 set di hard, 2 di medium e 6 di soft. Al termine delle prove libere, ogni pilota dovrà restiture 3 set di gomme, avendo così lo stesso numero di set per qualifiche e gara rispetto a qualsiasi altro weekend. Rimane invariata, invece, l'allocazione delle gomme da bagnato, anche se le previsioni meteo escludono al momento la possibilità di pioggia durante il fine settimana.

Porte chiuse. Per effetto dell’ultimo DPCM in materia di contenimento dei contagi di Covid-19, la gara di Imola si disputerà a porte chiuse. Inizialmente era prevista la presenza di circa 13 mila persone, ma per effetto delle nuove restrizioni la società che gestisce l’impianto è stata costretta a rivedere i propri piani e mettere in atto una procedura di rimborso dei ticket emessi.

La gara in tv. Il weekend del Gran Premio dell'Emilia-Romagna si potrà seguire in tv, sia sul digitale terrestre - in chiaro, per tutti - sia sulla pay-tv Sky. Ecco il programma del weekend. Come sempre, sul nostro Speciale F.1 troverete tutte le informazioni in tempo reale, i risultati e le statistiche.

Sabato 31 ottobre

Prove Libere | dalle 10:00 in diretta su Sky Sport F1

Qualifiche | Dalle 14 in diretta su Sky Sport F1 e TV8

Domenica 1 novembre

Gara | partenza alle 13:10 in diretta su Sky Sport F1 e TV8