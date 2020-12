Il Consiglio Mondiale della FIA, in occasione dell'assemblea generale di fine anno, ha approvato il calendario 2021 di Formula 1 che prevede 23 gare: si comincia il 21 marzo da Melboure e si chiuderà il 5 dicembre ad Abu Dhabi.

Ancora un evento da definire. Quest'anno la Formula 1 ha affrontato 17 gare in poco più di cinque mesi: uno sforzo immane, considerando le tantissime difficoltà legate alla pandemia da coronavirus. Un lavoro magistralmente diretto dal ceo uscente della F.1 - Chase Carey - che a breve lascerà il suo ruolo a favore di Stefano Domenicali. Il nuovo calendario del 2021 prevede 23 appuntamenti in giro per il mondo: l'unica data che resta senza un evento ancora confermato è quella del 25 aprile. Originariamente, avrebbe dovuto essere occupata dal GP del Vietnam, ma pare che sia quasi impossibile che questo si disputi, mentre si sta lavorando per occupare quello slot con un evento a Imola, Mugello o Portimao.

Novità in Arabia Saudita. La novità assoluta del calendario sarà il primo Gran Premio dell'Arabia Saudita che si svolgerà sotto le luci artificiali di Jeddah il prossimo 28 novembre, su un circuito cittadino. Confermata invece la presenza del Gran Premio a San Paolo, sul circuito di Interlagos, almeno fino al 2025.

Il calendario di F.1 2021 approvato

1. GP Australia, Melbourne | 21 marzo

2. GP Bahrain, Sakhir | 28 marzo

3. GP Cina, Shanghai | 11 aprile

4. evento da confermare | 25 aprile

5. GP Spagna, Barcellona | 9 maggio

6. GP Monaco, Monte Carlo | 23 maggio

7. GP Azerbaigian, Baku | 6 giugno

8. GP Canada, Montreal | 13 giugno

9. GP Francia, Le Castellet | 27 giugno

10. GP Austria, Spielberg | 4 luglio

11. GP Gran Bretagna, Silverstone | 18 luglio

12. GP Ungheria, Budapest | 1 agosto

13. GP Belgio, Spa-Francorchamps | 29 agosto

14. GP Olanda, Zandvoort | 5 settembre

15. GP Italia, Monza | 12 settembre

16. GP Russia, Sochi | 26 settembre

17. GP Singapore, Singapore | 3 ottobre

18. GP Giappone, Suzuka | 10 Ottobre

19. GP USA, Austin | 24 Ottobre

20. GP Messico, Mexico City | 31 Ottobre

21. GP Brasile, Sao Paolo | 14 novembre

22. GP Arabia Saudita, Jeddah | 28 novembre

23. GP Abu Dhabi, Yas Marina | 5 dicembre