F.1, GP Bahrain

Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio del Bahrain, appuntamento inaugurale del Mondiale di Formula 1 2021. Il sette volte campione del mondo inglese ha dovuto remare parecchio per mettere le mani su questo primo successo stagionale e fino alla fine si è dovuto misurare con uno scatenato Max Verstappen, secondo sotto la bandiera a scacchi. L'olandese della Red Bull era riuscito a riprendersi la prima posizione a tre giri dalla fine ma ha dovuto cedere la posizione al suo rivale per non incorrere in una penalità, avendo completato il sorpasso fuori pista a curva 4. Valtteri Bottas chiude il podio del Sakhir, con il finlandese che si aggiudica anche il punto addizionale per il giro più veloce della gara.

Le parole del vincitore. Ha vinto di nuovo Hamilton, ma questa volta senza quel dominio schiacciante a cui l'inglese ci aveva abituato in passato. "Che gara difficile!", ha commentato Lewis. "Sapevo fin dall'inizio che sarebbe stato complicato, con Max che era velocissimo e per vincere dovevo fare qualcosa di speciale per vincere. Ho dovuto trovare il giusto compromesso tra velocità e gestione delle gomme. Questa è stata una delle gare più difficili degli ultimi tempi. E' solo la prima di un lungo campionato e sono molto emozionato!".

Boccone amaro per la Verstappen. Dopo aver dovuto cedere il passo a Hamilton durante la gara, a causa di una strategia diversa, Max Verstappen ha dato il massimo fino alla fine. L'olandese è riuscito a superare il suo rivale, ma avendo finalizzato il sorpasso sfruttando l'uscita di Curva 4, è arrivato l'ordine di restituire la posizione al pilota della Mercedes. A quel punto, Max non aveva più lo spunto per riprendere il suo rivale e si è dovuto accontentare della seconda posizione. "Perdere così è un vero peccato. Abbiamo avuto un problema per tutta la gara, mai del tutto risolto, che non mi ha facilitato le cose. Ma guardiamo il lato positivo: siamo in lotta!". L'ottimismo di Verstappen è giustificato: la vettura è molto competitiva e la power unit della Honda sembra ormai aver raggiunto i livelli di quella Mercedes. Ulteriore conferma della bontà della vettura l'ha data Sergio Perez: il messicano, nel corso del giro di ricognizione, ha avuto un problema di natura elettronica, ma è riuscito a tornare ai box e riprendere la gara, partendo però dalla pit-lane. Perez ha messo in scena una splendida rimonta, recuperando dall'ultima alla quinta posizione finale, a soli cinque secondi dalla McLaren di Lando Norris, quarto sotto la bandiera a scacchi.

