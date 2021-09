Le piace il format della Sprint Qualifying?

Per il momento, niente è deciso. Abbiamo avuto una riunione, parlandone anche con Masi. Vedremo come andrà in Brasile, però è interessante: sono un po’ perplesso di quello che succede con le prove libere di un’ora del sabato, le capisco più per il lavoro che fanno le squadre sull’utilizzo delle gomme, ma meno per il pubblico e i media. Credo comunque sia un tentativo interessante, un modo per dare al pubblico un evento in più durante il weekend: quello che è importante è che l’evento principale sia la gara di domenica.

Che riflessioni state facendo dopo quello che è successo a Spa?

Sono stato dispiaciuto per Spa: ero davanti alla televisione e ho speso quattro ore in un modo confortevole, così come i giornalisti in sala stampa, ma la gente sulle tribune no. Pensando ai poveri tifosi che hanno pagato e sono rimasti sotto l’acqua mi spiace non ci sia stata la gara: però non poteva esserci, perché l’evoluzione delle macchine, delle gomme, delle prestazioni non lo rende possibile. Oggi i piloti e la società non accetterebbero quello che accettavano 20 o 30 anni fa, è un dato di fatto. Le procedure ci sono, ma dovremmo eventualmente rivedere il fatto che siano stati assegnati dei punti senza che ci sia stata una vera gara di almeno due-tre giri. Avevamo delle informazioni meteo che parlavano di un miglioramento per 20 o 30 minuti, quindi abbiamo lasciato partire le macchine, poi ci siamo resi conto che non era così. Assegnare dei punti aveva senso, perché c’era una classifica: che abbia senso dare quel numero di punti, è da discutere. Si potrebbero prendere i risultati delle qualifiche, se non si disputa la gara. Ma vorrei vedere che cosa avrebbero detto tutti quelli, stampa compresa, che hanno criticato quanto è stato fatto, se si fosse corso e ci fosse stato un incidente di doeco macchine, anche senza conseguenze gravi: saremmo stati massacrati e anche peggio, in caso di feriti. Non si può fare: abbiamo una responsabilità e anche l’accettazione da parte dei piloti è cambiata, oggi quasi tutti sono sulla posizione che ebbe Lauda nel 1976 in Giappone. Però, quando parliamo dei regolamenti per il 2025, possiamo pensare a delle macchine utilizzabili anche in queste situazioni.

Nel 2025 o ’26 le nuove power unit saranno ancora ibride?

Lavoriamo su questo, domani abbiamo una riunione importante con i rappresentanti dei costruttori, con Elkan, De Meo, Källenius e altri per fare il punto della situazione. Come per il rischio dei piloti, non c’è più accettazione delle emissioni di anidride carbonica: dobbiamo trovare una soluzione, non solo per la Formula 1, ma per tutte le categorie. Questo è il motivo per cui abbiamo creato la Formula E e per cui nel 2014 abbiamo introdotto le power unit ibride. Fu molto criticata quella scelta, ma pensate quali critiche avremmo oggi se usassimo ancora un motore solamente a combustione: avremmo messo in pericolo la F.1. Dobbiamo fare un altro passo, che sarà comunque intermedio, perché nessuno sa come sarà la mobilità nel 2030 o ’35. Al più presto dobbiamo introdurre una benzina a basse emissioni: questi sono tutti i punti da risolvere, assolutamente prioritari.