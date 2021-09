L'Aston Martin mette fine alle chiacchiere sul presunto ritiro di Sebastian Vettel e conferma la propria formazione di piloti per il 2022: il quattro volte campione del mondo sarà ancora al fianco di Lance Stroll. Anche l'ultimo tassello del complicato puzzle del mercato piloti 2022 va al proprio posto e completa, di fatto, lo schieramento del prossimo Mondiale, quello che vedrà una vera e propria rivoluzione tecnica, con monoposto molto diverse dalle attuali.

Coppia complementare. Sebastian Vettel, che è stato al centro di diverse voci di un possibile ritiro, continuerà a correre con il team inglese anche nel 2022. Ha detto: "Non vedo l'ora di correre con la nuova generazione di vetture. Il loro look è molto diverso e i nuovi regolamenti tecnici dovrebbero permettere di correre molto più vicini rispetto al passato. Ci aspettano corse più emozionanti. Il cambiamento è così grande che ogni squadra partirà da zero, quindi sarà una grande opportunità per noi. Credo nella forza di questa squadra in crescita, quindi non vedo l'ora arrivi il 2022". L'Aston Martin andrà in pista con un pilota d'esperienza come Vettel e un giovane pilota come Lance Stroll. Il canadese ha detto: "Il prossimo anno sarà il sesto in Formula 1. L'avventura dell'Aston Martin è iniziata insieme a Vettel e non vedo l'ora di continuare il viaggio al suo fianco. Quest'anno non abbiamo raggiunto ciò che ci eravamo prefissati, ma questo ha solo aumentato la nostra voglia di successo". Otmar Szafnauer, CEO e Team Principal,ha aggiunto: "Lance è uno dei piloti più dotati della Formula 1 moderna e sta continuando a maturare. Avrà al suo fianco un quattro volte campione del mondo di Formula 1: Sebastian è una risorsa enorme per la nostra squadra e il prossimo anno ci aspettiamo che entrambi siano competitivi in una F.1 molto diversa dall'attuale. Non sottovalutiamo mai i nostri avversari, quindi non vogliamo fare troppe promesse, ma sappiamo che Lance e Sebastian avranno a disposizione tutti gli strumenti per fare bene".

Nuova factory. Sono ufficialmente partiti ieri i lavori per la nuova factory di Silverstone della Aston Martin: il progetto prevede tre nuovi edifici, una galleria del vento e un nuovo simulatore. Questo consentirà alla squadra di essere totalmente indipendente sia nella fase di progettazione che di sviluppo. Il tutto dovrebbe essere pronto entro il primo semestre del 2023. Lawrence Stroll ha commentato dicendo: "Si tratta di un investimento significativo che mostra la mia totale fiducia nella squadra e conferma la mia ambizione e il mio impegno in Formula 1".