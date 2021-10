Due Gran Premi di F.1, il Mondiale Rally, la Formula E: l’Italia è alla ribalta anche nel motorsport. Ma non è tutto: va in scena, in questo weekend, la tappa italiana di Extreme E, il campionato per Suv elettriche ideato, come la Formula E, da Alejandro Agag per sollecitare, attraverso le competizioni di vetture a batteria, l’attenzione sulle aree del pianeta più a rischio ambientale. Quest’anno si è già corso in Arabia Saudita, Senegal e Groenlandia: ora è il turno della Sardegna, che prende il posto del Brasile, costretto a rinunciare per l’infuriare della pandemia.

Grande tradizione. L’Enel X Island X Prix si terrà sabato e domenica a Capo Teulada, nella parte meridionale dell’isola, che ha una lunga tradizione nelle corse, visto che la prima disputatavi risale addirittura al 1922: i rally vi trovano casa già dagli anni 50, ma è alla fine dei 70 che quello di Costa Smeralda acquista notorietà, con la partecipazione degli squadroni Lancia. Dal 2004, la gara è valida per il Mondiale della specialità e ha visto trionfare per 4 volte Sébastien Loeb, ora alfiere del team X44 di Extreme E, quello di Lewis Hamilton. La scelta della nostra isola è stata dettata da ragioni ambientali: il riscaldamento globale, infatti, si manifesta in queste aree geografiche sotto forma di un importante rialzo delle temperature e di una crescente diffusione degli incendi boschivi, che distruggono aree verdi sempre più ampie. Negli ultimi anni, le fiamme hanno devastato aree enormi in Amazzonia, Canada, Stati Uniti, Australia e, più dalle nostre parti, in Grecia, Portogallo, Sicilia e, appunto, Sardegna. Nel bacino del Mediterraneo ci vorranno almeno 15 anni perché ricrescano i boschi distrutti dalle fiamme, insieme con capanni, macchinari agricoli ed edifici (senza dimenticare lo sterminio degli animali). In luglio, la sola Italia ha registrato oltre 13 mila incendi, che hanno interessato almeno 20 mila ettari di terreni, lasciando una ferita insanabile nei territori.

Il percorso. La gara si terrà all’interno della base militare di Teulada, su un terreno che i team si aspettano reso arido e compatto dalla siccità estiva, tanto da risultare veloce, ma cosparso di variazioni altimetriche, alberi, cespugli e altri ostacoli naturali. Il format della gara prevede sabato i round di qualifica, con sessioni mattutine e pomeridiane nelle quali i team completeranno due giri del tracciato, uno per pilota (una donna e un uomo, come da regolamento, con cambio al punto detto Driver Switch). I tempi delle due sessioni varranno per l’assegnazione di punti, ma anche per la definizione degli abbinamenti nelle gare successive: così, per esempio, gli equipaggi che risulteranno al primo, quinto e sesto posto saranno ammessi alla prima semifinale, che consentirà ai primi due classificati di accedere alla finale, alla quale prenderanno parte cinque vetture. Extra punti saranno assegnati ai piloti che risulteranno migliori nel Super Sector, valido per il Continental Traction Challenge.