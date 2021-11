Si è concluso oggi a Monza, con la vittoria di Sébastien Ogier su Toyota Yaris, il campionato del mondo Rally 2021 che ha visto la Pirelli rientrare nel mondiale come fornitore unico di pneumatici. Per il produttore italiano si è trattato di un anno impegnativo, preparato durante il difficile periodo della pandemia. La scommessa però è stata vinta, anche grazie al prezioso apporto dato da collaudatori come Andreas Mikkelsen, fresco campione della categoria WRC2 alla guida di una Skoda Fabia.

Le scelte di Monza. L’ultimo weekend di gara della stagione, vista l’ampiezza dell’area in cui si sono disputate le sedici prove speciali, presentava diverse incognite per la scelta dei pneumatici. I differenti fondi stradali da affrontare tra le valli bergamasche e il tracciato brianzolo hanno portato la maggior parte dei piloti a puntare sulle Pirelli P Zero RA WRC HA per asfalto a mescola dura – presentate un mese fa in Spagna e realizzate già in previsione della prossima stagione – in abbinamento alla mescola morbida utilizzata anche per le tappe tenute in climi particolarmente freddi.

Guardando al futuro. Archiviato il campionato 2021, la Pirelli ora si concentrerà ancora di più sul prossimo futuro che vede l’introduzione delle vetture ibride. Terenzio Testoni, responsabile Rally Racing di Pirelli, ha affermato: “Sapevamo dell’ibrido prima ancora di iniziare l’avventura nel WRC: abbiamo quindi sviluppato i pneumatici per le vetture a combustione consapevoli che poi sarebbe stato necessario un piccolo adattamento per la nuova alimentazione. Per il 2022 abbiamo due informazioni certe: le auto avranno 100 kW di potenza in più, ma questo non ci preoccupa perché sarà solo per due secondi, e saranno più pesanti di 80/120 chili, problema presto arginabile e simulabile con le dovute zavorre. Il vero ostacolo saranno le durate dei test, perché con le vetture ibride saranno necessarie più interruzioni per ricaricare le batterie, cosa che ovviamente comporta considerevoli perdite di tempo. In ogni caso, secondo noi il prodotto al 90% sarà lo stesso di oggi, ma serviranno i primi sei mesi della stagione per capire davvero cosa succederà”.