Il Mondiale di Formula E è entrato nel vivo con il primo dei due appuntamenti del Diriyah E-Prix, in Arabia Saudita. La Mercedes EQ Formula E Team ha inaugurato alla grande questa Season 8 del campionato full electric, conquistando una doppietta schiacciante. Il campione del mondo in carica, l'olandese Nyck De Vries è riuscito a mettere le mani sulla vittoria, beffando il suo compagno di squadra, Stoffel Vandoorne. Sul podio il team Andretti, grazie alla guida aggressiva di Jake Dennis.

Imprendibili. Fin dalle qualifiche è stato chiaro che il team Mercedes, sul tracciato di Diriyah, avesse qualcosa in più rispetto a tutti gli altri. Così, Stoffel Vandoorne è riuscito a conquistare la pole position davanti al veloce e costante Dennis. La partenza ha visto il belga della Mercedes tenere la prima posizione, con De Vries - scattato benissimo - che è riuscito a disfarsi di Dennis, in difficoltà allo spegnimento dei semafori. I due alfieri della Stella si sono marcati da vicino per tutta la gara e a decidere le sorti della corsa è stato un banale errore dello stesso Vandoorne: nel tentativo di sfruttare l’Attack Mode (che permette di avere 30 kW aggiuntivi di potenza per 5 minuti), il belga non è riuscito a tenere la giusta traiettoria per attivare i sensori. Risultato: ha perso quel paio di secondi che hanno messo davanti De Vries e non ha poi potuto recuperare per la mancanza di potenza extra. E da quel momento, la sua gara ha preso un’altra piega.

La gara degli altri. Alle spalle delle due Mercedes, la lotta per il podio è stata serrata fino a pochi minuti dal termine. Jake Dennis ha ingaggiato uno spettacolare duello ruota a ruota contro la Porsche di André Lotterer. Dopo un paio di tentativi andati a vuoto, l'inglese del team Andretti ha forzato la mano ed è riuscito a sorpassare il rivale tedesco con una staccata al limite in curva 1, con tanto di sportellata tra i due. Lotterer, da lì a breve, ha dovuto alzare bandiera bianca: non aveva più aderenza ed è stato infilato da molti dei suoi avversari, tanto da scalare dalla quarta posizione fino alla tredicesima. Bella la rimonta di Lucas di Grassi, che ha portato la sua Venturi fino al quinto posto, alle spalle della Jaguar di Sam Bird. Deludente debutto per il nostro portacolori, Antonio Giovinazzi. L'ex pilota dell'Alfa Romeo F.1 ha chiuso in ultima posizione, dopo una gara piuttosto deludente, con un passo ancora non all’altezza dei migliori.

Le classifiche. Dopo questo primo round stagionale, Nyck De Vries è leader con 25 punti, seguito dal compagno di squadra Vandoorne a quota 21. La Mercedes-EQ è leader tra i costruttori con 46 punti, seguita dalla Venturi a quota 18 e dal team Andretti a quota 17. Si torna in pista già domani, sempre a Diriyah, per il secondo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula E. Sarà possibile seguire la gara in diretta su Sky e sul Canale 20 del Digitale Terrestre a partire dalle ore 17:45.