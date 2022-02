Non solo Formula 1 per Alpine nel prossimo futuro: il marchio transalpino potrebbe presto valutare un coinvolgimento nel Mondiale Rally e alla Dakar. A confermarlo è stato il ceo del Gruppo Renault – Luca De Meo – parlando con la stampa italiana ai margini della presentazione della nuova A522 di Formula 1.

A Brivio un compito importante. Proprio a margine della presentazione della nuova monoposto di Formula 1, Luca De Meo ha dichiarato che “l’idea è di fare dell’Alpine un punto di riferimento per tutto il mondo racing francese, non soltanto con la Formula 1 e l’Endurance come ora, ma con altre attività che abbiamo in mente e che vogliamo sia Davide Brivio a sviluppare: per esempio, vogliamo entrare, se ci saranno le condizioni, nel Campionato mondiale rally con la propulsione elettrica e partecipare alla Dakar. La centralità dell’attività di racing, infatti, dà credibilità a tutto il resto del progetto Alpine, che vuole essere un marchio di automobili elettriche capace di renderle qualcosa di emotivo, come parte della storia futura dell’auto. Sappiamo benissimo che senza emozione nell’auto non c’è niente, almeno questa è la mia visione che ho cercato di difendere in tutta la mia carriera, quindi la mia sfida è fare in modo che la gente veda le auto elettriche come emotive, belle, divertenti e performanti. E con l’Alpine lo possiamo fare: questo brand è per noi l’avanguardia di tutta l’organizzazione. Nella mia testa, fra cinque o dieci anni tutti i dipendenti Renault vorranno lavorare all’Alpine perché sarà il cuore del nostro sistema. Credo che anche questo abbia importanza in un’azienda che viene da un periodo molto difficile: abbiamo reso noto da poco numeri migliori, ma una simile tensione per l’eccellenza e la voglia di giocarsela con i grandi dell’automotive sono molto importanti psicologicamente”.

Guida italiana. Davanti a queste affermazioni del numero uno della Renault a sembrare un po’ sorpreso è parso anche Davide Brivio, al quale il progetto è affidato: “Questo nuovo ruolo che ho appena assunto”, ha spiegato, “è appunto quello di esplorare quelli che potranno essere i nuovi progetti sportivi: andremo a vedere le diverse categorie e a fare delle valutazioni, ma è una sfida molto interessante perché parte da fogli completamente bianchi. Bisognerà capire quali saranno i regolamenti e la loro coerenza con gli obbiettivi dell’Alpine, le tecnologie che vorremo sviluppare e in quali categorie: mi sembra, però, una grande dichiarazione d’impegno nei confronti del mondo sportivo e, per me che sono un uomo di sport, questa è una specie di Disneyland…”. Brivio, comunque, continuerà a occuparsi anche della driver academy della Alpine, il cui fiore all’occhiello è oggi Oscar Piastri, dominatore in tutte le categorie in cui si è finora cimentato e da quest’anno terzo pilota del team francese di F.1.

Futuro nei rally. Laurent Rossi, numero uno dell’Alpine, ha poi sottolineato come “Luca De Meo abbia grandi ambizioni per il marchio, cosa che ci rende felici: dopo aver annunciato che faremo Le Mans con l’hypercar perché è una disciplina che completa bene la Formula 1, come i 5 mila metri stanno nelle Olimpiadi ai 100 metri piani, la Dakar per Alpine e la Renault può costituire un’altra disciplina sportiva affine. Anche i rally sono un buon terreno per le auto elettriche: è facile immaginare delle prove speciali di 20-30 minuti in cui il motore ha tutta la possibilità di esprimersi al massimo senza problemi. La Dakar è un’avventura un po’ nuova per il nostro gruppo, ma è molto importante in Francia: inoltre, abbiamo persone molto qualificate come Brivio, che ha costruito delle squadre e le ha fatte vincere, è stato molto vicino a quella gara e conosce i piloti e gli sponsor interessati”. Alpine, ha confermato Rossi, sarà una Casa di vetture interamente elettriche e questa svolta è molto vicina: in futuro, però, “il marchio intende essere al 100% sostenibile, anche esplorando altre possibilità, per esempio l’idrogeno, che può costituire un’alternativa più adatta a certi veicoli, sia con le pile a combustibile, sia con l’utilizzo nei motori a combustione interna”.