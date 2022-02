Motorsport

Svelato il programma del trofeo monomarca GR Yaris Rally Cup: sarà la Sicilia ad aprire le ostilità dell’edizione 2022, in occasione della Targa Florio, il prossimo maggio. Sei appuntamenti in totale che vedranno i concorrenti sfidarsi su impegnativi tracciati in asfalto in scenari divenuti ormai iconici.

Gli appuntamenti. Il trofeo monomarca GR Yaris Rally Cup 2022 prenderà ufficialmente il via dal 5 al 7 maggio, in occasione dell’edizione numero 106 della Targa Florio. Passerà poi per la Langhe piemontesi a giugno e, il mese successivo, toccherà al Rally Roma Capitale dare spettacolo. Dopo la pausa estiva, alla fine di agosto, si risalirà lo stivale verso le vallate bresciane del Rally 1000 Miglia a cui farà seguito la tappa del Rally “Città di Modena”. Il gran finale il 21 e 22 ottobre, sulle sponde del lago di Como, con il Trofeo AC Como.

Feeling più racing. La novità tecnica che caratterizzerà le Yaris GR che si sfideranno quest’anno è quella del nuovo cambio sequenziale a cinque rapporti che prende il posto del più tradizionale sistema a “H” usato lo scorso anno. Una novità che avrà un impatto notevole nella guida e consentirà ai piloti di concentrarsi maggiormente sul volante e di essere più reattivi, senza i tempi morti delle cambiate manuali.

Ospiti confermati. La presenza di Matteo Bobbi, pilota e opinionista del mondo dei motori, è stata confermata anche per il 2022 e arricchita ulteriormente. Quest’anno, infatti, sarà presente anche la giovane promessa della MotoGP, Fabio Di Giannantonio, che prenderà parte anche a una gara. I due ambasciatori del GR Yaris Cup 2022 avranno occasione di accompagnare gli appassionati lungo gli appuntamenti di quest’anno e spiegare loro segreti e curiosità di questo avvincente monomarca.

Calendario GR Yaris Rally Cup 2022

05 - 07 maggio | 106a Targa Florio

24 - 25 giugno | 16. Rally di Alba

21 - 23 luglio | 10. Rally di Roma Capitale

25 - 27 agosto | 45. Rally 1000 Miglia

01 – 02 ottobre | 42. Rally Città di Modena

21 – 22 ottobre | 41. Trofeo AC Como