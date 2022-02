Alla luce della guerra scatenata in Ucraina, la Formula 1 ha fatto sapere che "è impossibile disputare il GP di Russia alle circostanze attuali". La decisione di non correre a Sochi è arrivata dopo una riunione straordinaria tenutasi ieri sera a Barcellona tra i rappresentanti dei team, della F.1 e della FIA.

La nota ufficiale. Il comunicato diffuso afferma: "Il Mondiale di Formula 1 visita paesi di tutto il mondo con una visione positiva, per unire le persone e unire le nazioni. Stiamo osservando gli sviluppi in Ucraina con tristezza e speriamo in una soluzione rapida e pacifica alla situazione attuale. Giovedì sera, la Formula 1, la FIA e le squadre hanno discusso della posizione del nostro sport: sosteniamo sia impossibile tenere il GP di Russia nelle circostanze attuali".

Sarebbe stata l’ultima volta di Sochi. Il GP di Russia viene così cancellato dal calendario del Mondiale: lo slot del 25 settembre rimane vuoto per il momento, ma nelle prossime settimane si lavorerà affinché si possa trovare una sede alternativa. Tra i papabili candidati ci sono la Turchia e il Portogallo. Quella di settembre sarebbe stata l’ultima gara a Sochi, poiché nel 2023 era previsto un trasferimento della corsa a San Pietroburgo.