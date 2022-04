F.1, GP Emilia-Romagna

La prima e unica sessione di prove libere del venerdì di Imola è andata in archivio con la Ferrari subito in testa. La F1-75 è sembrata subito a proprio agio anche sull'asfalto bagnato e Charles Leclerc ha ottenuto il giro più veloce della sessione, precedendo di ben 8 decimi il suo compagno di squadra Carlos Sainz. Sulla vettura numero 55 è stata sostituita la power unit dopo i problemi incontrati in Australia, così da non prendere nessun rischio per questo weekend. Solo terzo Max Verstappen, staccato di quasi un secondo e mezzo.

Il vuoto dopo i primi tre. Questa unica ora di prove, che precede l'ingresso delle vetture in regime di parco chiuso, è stata particolarmente difficile per i team che sono stati chiamati a trovare una quadra con l'assetto in condizioni di bagnato, pur tenendo conto che sabato e domenica l'asfalto del circuito del Santerno dovrebbe - e il condizionale è d'obbligo - rimanere asciutto. I primi tre, nonostante i distacchi marcati, hanno tenuto un passo decisamente più sostenuto di tutti gli altri. Basti pensare che il distacco tra il primo e il quarto è di ben 3 secondi, a conferma delle difficoltà delle squadre di fare dei giri puliti in condizioni così complicate.

La Top 10. Alle spalle delle due Ferrari e della Red Bull di Verstappen troviamo a sorpresa le due Haas, con Kevin Magnussen davanti a Mick Schumacher. Sesto posto per il messicano Sergio Perez, alle prese con una RB18 non propriamente nelle sue corde. Settima posizione per Fernando Alonso: sulla sua Alpine A522 sono state montati gli aggiornamenti portati per questo evento, dei quali dovrà fare a meno il suo compagno di squadra Ocon. Ottavo Sebastian Vettel, reduce da un weekend nero in Australia: il quattro volte campione del mondo ha portato la sua Aston Martin tra i primi dieci, seppur con un ritardo dal leader di 3,8 secondi. A chiudere la Top 10 troviamo l'AlphaTauri di Yuki Tsunoda e la Mercedes di George Russell.

Diversi incidenti. Numerosi gli errori e le uscite di pista registrate nel corso di questa prima sessione. Lando Norris, quattordicesimo in questa sessione, ha causato l'esposizione della bandiera rossa per aver perso il controllo della vettura alle Acque Minerali, senza però danneggiare la sua McLaren. Poco dopo, una sorte simile è toccata a Valtteri Bottas, che però non è riuscito a riportare la sua Alfa Romeo ai box perché si è insabbiato mentre provava a fare retromarcia. Disastrosa la sessione di Lewis Hamilton: il sette volte campione del mondo ha chiuso in diciottesima posizione, lamentandosi della mancanza di aderenza e rimediando un distacco dalla vetta di sette secondi.

Verso le prove ufficiali. Alle 17 si torna in pista per le qualifiche del GP dell’Emilia-Romagna: i risultati, oltre ad assegnare la pole position, daranno vita alla griglia di partenza della gara Sprint che si terrà domani.

I risultati completi delle Libere 1 a Imola >