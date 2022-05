F.1, GP Miami

La Ferrari conquista la prima fila dello schieramento del Gran Premio di Miami, quinta prova del Mondiale di Formula 1. Charles Leclerc ha segnato la dodicesima pole position in carriera e accanto a sé avrà il compagno di squadra, Carlos Sainz. Lo spagnolo della Ferrari è riuscito a strappare la posizione a Max Verstappen per appena 5 millesimi di secondo. Il campione del mondo in carica ha avuto uno scarto violento nel corso del suo ultimo giro e non è riuscito a migliorarsi, cedendo il passo alle due vetture del Cavallino.

Le parole dei ferraristi. Charles Leclerc partirà domani dalla pole, ma sa bene che alle sue spalle avrà una Red Bull velocissima sul dritto. Il monegasco della Ferrari ha detto: "Oggi è andata bene, partiamo dalla pole position ma è domani che dobbiamo completare l'opera. Le Red Bull sono estremamente veloci sul dritto, ma noi siamo veloci in curva. Domani ci attende una sfida dura, speriamo di avere la meglio". Carlos Sainz ha ritrovato fiducia nella F1-75 sul difficile circuito di Miami e ha piazzato la sua Rossa proprio alle spalle del compagno di squadra. Lo spagnolo ha detto: "Dopo l'incidente di ieri non è stato facile ritrovare fiducia, ma ho mantenuto la calma fino alla Q3 e poi ho fatto due bei giri. Domani può succedere di tutto. Non so come si comporterà la macchina, non ho fatto la simulazione gara e domani sarà la prima volta con tanto carburante a bordo. Sarà una sfida, ma credo in questa macchina".

La Top 10. Applausi a scena aperta per Valtteri Bottas: nonostante la poca attività in pista, a causa dell'incidente nelle prime libere del venerdì, il finlandese è riuscito a piazzare la sua Alfa Romeo proprio alle spalle dei protagonisti di questo Mondiale. Doppia soddisfazione per Bottas che è riuscito a stare davanti al suo ex compagno di squadra Lewis Hamilton, oggi sesto con la sua Mercedes. Buona prestazione per la Scuderia AlphaTauri: il team di Faenza ha centrato l'obiettivo di portare due auto in Q3, con Pierre Gasly settimo - a una manciata di millesimi da Lewis - e Tsunoda nono. Tra le due AlphaTauri troviamo la McLaren di Lando Norris, mentre a chiudere la Top 10 c'è l'Aston Martin di Lance Stroll.

Disastro Alpine. La grande delusa della giornata è proprio la Alpine: la squadra anglo-francese sembrava avere tutte le carte in regola per poter insidiare le prime file, ma Esteban Ocon non ha preso parte alla sessione per i danni riportati nell'incidente occorso nell'ultima sessione di prove. Sfortunato Alonso che non è riuscito a mettere insieme un giro pulito e domani partirà solamente undicesimo. Deluso anche George Russell, scivolato in dodicesima posizione nonostante una Mercedes in lieve miglioramento.

I risultati completi delle qualifiche di Miami >