Il campionato monomarca Toyota GR Yaris Rally Cup 2022 è entrato nel vivo in occasione della 106esima Targa Florio, lo scorso weekend. Dopo il successo dello scorso anno, Toyota ha confermato la fiducia a un campionato che si snoda su sei appuntamenti, tutti su sfondo asfaltato, dagli scenari iconici e impegnativi.

Il via con la Targa Florio. Lo scorso weekend in Sicilia sono stati Thomas Paperini e Simone Fruini i vincitori della gara d'esordio della stagione. I due piloti toscani sono riusciti a cominciare la stagione esattamente come l'avevano conclusa nel 2021. Ma quest'anno i riflettori sono puntati anche su Alessandro Ciardi - vincitore assoluto del 2021 - ed Angelo Pucci Grossi, vittorioso invece fra gli Under 25. Occhio anche ai veterani del Trofeo, come il valtellinese Marco Gianesini e il finlandese Manninen, pronti a vivere un'altra stagione intensa. Ma la protagonista indiscussa del campionato resta la GR Yaris, che rappresenta la vettura ideale per l’ingresso nel mondo delle competizioni monomarca. La vettura di quest’anno gode di tutto il know-how del team Toyota Gazoo Racing e possiede un feeling ancora più racing, grazie al nuovo cambio sequenziale a cinque rapporti che prende il posto del più tradizionale sistema a “H” usato lo scorso anno.

I prossimi appuntamenti. La GR Yaris Rally Cup 2022 tornerà in scena sulle Langhe piemontesi il 24-25 giugno, con il sedicesimo Rally di Alba. Toccherà poi al Rally Roma Capitale dare spettacolo il 21-23 luglio. Dopo la pausa estiva, a fine agosto, si risalirà lo stivale verso le vallate bresciane con il Rally 1000 Miglia. A chiudere il calendario saranno gli appuntamenti di Modena e Comodo a ottobre. A conferma dell'impegno di Toyota Motor Italia nel motorsport, team e piloti avranno a disposizione un importante montepremi di 250.000 euro. Inoltre, per la finale di Coppa Italia - Rally del Lazio - del 5 e 6 novembre, è stato introdotto un importante montepremi aggiuntivo.