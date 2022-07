F.1, GP Francia - Verstappen vince, Leclerc a muro

Max Verstappen ha vinto il Gran Premio di Francia, dodicesima prova del Mondiale di Formula 1. Il campione del mondo in carica è riuscito a tenersi lontano dai guai e ha condotto 53 giri senza la benché minima sbavatura, portando la sua Red Bull per primo sotto il traguardo. Alle spalle dell'olandese troviamo le due Mercedes: la Freccia d’Argento conquista un doppio piazzamento a podio particolarmente significativo, arrivato anche grazie al pacchetto di aggiornamenti che ha fatto fare un ulteriore passo avanti alla W13. Lewis Hamilton festeggia così un piazzamento a podio alla sua trecentesima gara in carriera, con George Russell subito dietro.

Settima vittoria stagionale. Tutto semplice per Verstappen oggi dopo l'uscita di scena del suo diretto rivale. Il campione del mondo in carica ha così commentato la sua corsa: "All'inizio avevamo un buon passo e così ho messo pressione a Charles. Abbiamo cercato di mantenere la calma e stare vicini, poi abbiamo scelto di anticipare la sosta. Mi dispiace per Charles, è stato sfortunato e spero stia bene. Da quel momento ho fatto la mia gara e ho gestito le gomme. Ci sono ancora tante gare da fare".

La Top 10. Sergio Perez ha pagato caro l'intervento della Virtual Safety Car e ha perso il podio sul finale proprio a favore di Russell. Grande gara in rimonta per Carlos Sainz: partito dal fondo dello schieramento, è riuscito a recuperare una posizione dietro l'altra, approfittando dell'ingresso della Safety Car per effettuare il pit-stop e guadagnare tempo anche al box. Peccato per la penalità di 5 secondi per Unsafe Release, altrimenti lo spagnolo avrebbe potuto puntare a un risultato ancora migliore. Carlos si porta a casa il punto aggiuntivo del giro più veloce della gara. Sesto posto per Fernando Alonso: il due volte iridato della Alpine ha tagliato il traguardo in sesta posizione, davanti alla McLaren di Norris e a Esteban Ocon. Chiudono la Top 10 Daniel Ricciardo e Lance Stroll.

Clamoroso ritiro per Leclerc. Il grande deluso di questo fine settimana è certamente Charles Leclerc. Al diciottesimo giro del Gran Premio, il monegasco ha perso il controllo della sua monoposto ed è andato a sbattere contro le barriere, mettendo così fine alla sua gara e allontanando ancora di più le speranze di lotta per il titolo. "Io non posso fare questi errori", ha ammesso candidamente Charles. "Dall'inizio di quest'anno sono sempre stato a un livello molto alto, forse il più di tutta la mia carriera, ma se faccio questi sbagli non serve a nulla. È inaccettabile. Vedremo come andrà a fine anno: se dovessimo perdere il campionato di 32 punti, so che saranno quelli persi tra Imola e Le Castellet. Non posso permettermi di fare queste cose".

Le classifiche. Max Verstappen tenta la fuga con 233 punti e ora ha 63 punti di vantaggio su Charles Leclerc, che resta fermo a quota 170. Situazione delicata anche per il Mondiale Costruttori, dove la Red Bull Racing domina con 396 punti contro i 314 della Ferrari e i 270 della Mercedes.

I risultati completi della gara al Paul Ricard >>