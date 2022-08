F.1, GP Belgio - La Red Bull detta il passo nelle Libere 3

Sergio Perez ha ottenuto il giro più veloce della terza sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio. Il messicano della Red Bull Racing ha completato un giro di Spa-Francorchamps in 1:45.047, sfruttando un set di gomme soft nuovo proprio agli sgoccioli dell'ora di test che precede le qualifiche. Alle sue spalle troviamo il campione in carica, Max Verstappen, staccato di poco più di un decimo. Terza prestazione cronometrica per Carlos Sainz che ha ottenuto un tempo di sette decimi più lento dal battistrada.

Sergio e Carlos sotto i riflettori. Le prestazioni di Perez e di Sainz sono quelle più interessanti per le qualifiche, considerando che Verstappen e Leclerc dovranno partirà più indietro sulla griglia per aver cambiato diversi componenti della power unit. La cosa non sembra preoccupare il campione del mondo in carica, perché le caratteristiche del tracciato e il potenziale mostrato anche oggi lo mettono in condizione di poter puntare a una bella rimonta. Le cose sono decisamente diverse per Charles Leclerc che è risultato di un secondo più lento rispetto ai piloti della Red Bull e ha faticato molto a portare in temperatura ottimale le gomme Soft. Il monegasco è anche stato autore di un fuoripista che ha danneggiato lievemente la vettura, ma è poi ripreso l'asfalto ed è tornato ai box.

In Top 10. Anche Lando Norris ha dimostrato di avere un ottimo passo a Spa-Francorchamps e oggi ha chiuso con il quarto tempo. Anche l'inglese, però, affronterà le qualifiche conscio di dover arretrare di parecchio rispetto alla posizione che otterrà. Quinto Fernando Alonso con la Alpine che ha preceduto la Mercedes di George Russell. Alle spalle della Ferrari di Leclerc troviamo invece l'Aston Martin di Sebastian Vettel e l'altra Alpine A522, quella di Esteban Ocon. Chiude la Top 10 l'AlphaTauri di Pierre Gasly.

