F.1, GP Belgio - Verstappen il più veloce, ma Sainz partirà in pole

Max Verstappen non ha avuto rivali nelle qualifiche del Gran Premio del Belgio: l'olandese della Red Bull Racing ha ottenuto un tempo di 1:43.665, staccando di oltre sei decimi la Ferrari di Carlos Sainz e di quasi otto decimi l'altra RB18 del compagno di squadra Sergio Perez. Tuttavia, il campione del mondo si schiererà in quattordicesima posizione domani, per via delle penalità legata alla sostituzione del motore e questo porterà la Ferrari in pole.

Lo stupore del poleman. Carlos Sainz si schiererà in pole position domani, ma non ha nascosto lo stupore nel vedere i distacchi con la Red Bull: "Non sono così contento del vedere il distacco di Max su di noi. Dobbiamo capire perché la Red Bull è così veloce su questa pista. Partire in pole è la cosa migliore, domani cercheremo di vincere".

Ferrari in difficoltà. Con le basse temperature di oggi, la Ferrari non è riuscita ad avvicinarsi alle performance della Red Bull e lo conferma anche il quarto posto di Charles Leclerc, a otto decimi da Verstappen. Ma i distacchi inflitti dall'olandese agli altri avversari sono altrettanto pesanti: basti pensare che Esteban Ocon, quinto, ha chiuso a un secondo e mezzo. Il francese ha preceduto il compagno di squadra Alonso e le due Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell. Applausi a scena aperta per Alexander Albon che oggi è riuscito a fare qualcosa di straordinario, conquistandosi il nono posto finale, proprio davanti alla McLaren di Landro Norris.

La griglia di partenza. Rispetto alle posizioni ottenute in qualifica oggi, la griglia di partenza sarà molto diversa. Sono infatti sette i piloti ad andare in penalità: oltre a Max Verstappen, infatti, domani arretreranno Charles Leclerc, Lando Norris, Esteban Ocon, Mick Schumacher, Valtteri Bottas e Guanyu Zhou. Ecco la griglia di partenza del Gran Premio del Belgio di domani.

1. Sainz - Ferrari

2. Perez - Red Bull

3. Alonso - Alpine

4. Hamilton - Mercedes

5. Russell - Mercedes

6. Albon - Williams

7. Ricciardo - McLaren

8. Gasly - AlphaTauri

9. Stroll - Aston Martin

10. Vettel - Aston Martin

11. Latifi - Williams

12. Magnussen - Haas

13. Tsunoda - AlphaTauri

14. Verstappen - Red Bull

15. Leclerc - Ferrari

16. Ocon - Alpine

17. Norris - McLaren

18. Zhou - Alfa Romeo

19. Schumacher - Haas

20. Bottas - Alfa Romeo