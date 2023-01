Xavi Serra (Cupra) - "Il motorsport non sarà solo elettrico"

A Pieteå, in Svezia, il freddo, il ghiaccio e la neve sono di casa, ma oltre all’aspetto climatico quello che conta qui è il controsterzo, protagonista della Race of Champions 2023 di scena in questi giorni: campioni mondiali della F.1, del Rally e dell’Endurance si sfidano in un gare testa a testa su una pista ghiacciata. Nomi del calibro di Sébastien Loeb, Sebastian Vettel, Mika Hakkinen, Travis Pastrana, Valtteri Bottas e Mick Schumacher sono tra i protagonisti nella giornata del sabato per una sfida a squadra per nazioni, mentre la domenica è riservata al grande show individuale, dove ogni campione punta alla vittoria del torneo. Il format è ad alto tasso di divertimento, ma ci ha comunque dato il tempo di affrontare il futuro del motorsport nell'era dell'elettrificazione con Xavi Serra, Head of Cupra Racing. Il marchio spagnolo sta concentrando sempre più risorse e attenzioni sulle competizioni "a batteria", ma, per ora, non c'è da temere: il rombo dei motori endotermici non sarà soppiantato dal sibilo dei propulsori elettrici. Serra, infatti, è convinto che la tecnologia tradizionale "continuerà a vivere" ancora a lungo.