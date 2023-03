Autodelta - Logo celebrativo in F.1 per il 60° anniversario

Alfa Romeo ha deciso di riportare simbolicamente Autodelta nel motorsport per celebrare il sessantesimo anniversario del marchio sportivo, che ricorre domenica 5 marzo. Lo fa con uno speciale logo realizzato dal Centro Stile Alfa Romeo che campeggia sulla monoposto di Formula 1 del Biscione nel weekend del Gran Premio del Bahrain.

Il logo sulla C43. Dal 1963, Autodelta è stato il reparto corse ufficiale di Alfa Romeo, il cui contributo nel mondo del motorsport ha scritto pagine indimenticabili nella storia del marchio ed è stata una formidabile palestra per tanti piloti italiani, tra cui Andrea De Adamich, Arturo Merzario, Andrea De Cesaris, Bruno Giacomelli e Giorgio Francia giusto per citarne alcuni, e altrettanti campioni stranieri: da Jochen Rindt a Jacky Ickx, da Jean Pierre Jarier a Mario Andretti. In occasione del Gran Premio del Bahrain, primo round della stagione di Formula 1, Alfa Romeo ha omaggiato Autodelta con un logo celebrativo che riprende però look e colori originali, con l'immancabile tricolore a ribadire l'orgoglio italiano, a cui si va ad aggiungere la data dell'anniversario a enfatizzare la longevità del marchio. Cristiano Fiorio, manager di Alfa Romeo F.1, ha detto: "Per Alfa Romeo portare simbolicamente in pista Autodelta rappresenta un forte tributo celebrativo per un capitolo straordinario del motorsport Alfa Romeo. La concentrazione è massima, dall’accensione dei semafori in Bahrain all’ultima curva dell’ultimo Gran Premio, Alfa Romeo darà il 100% per raggiungere gli ambiziosi obiettivi della stagione”

L’evento al Museo di Arese. Domenica 5 marzo, giorno esatto in cui ricorre il sessantesimo anniversario dell'Autodelta, Alfa Romeo tributerà lo storico marchio al Museo di Arese dove interverranno ex componenti del team, progettisti, piloti e appassionati. L'evento comincia alle 14.30 con una parata di vetture, a cui seguirà una conferenza che ripercorrerà la storia del leggendario reparto corse.