F.1, GP Arabia Saudita - Perez in pole, Verstappen quindicesimo

Sergio Perez ha conquistato la pole position del Gran Premio d'Arabia Saudita, seconda prova del Mondiale di Formula 1. Il messicano della Red Bull Racing ha fermato il cronometro sull'1:28.265, precedendo di poco più di un decimo la Ferrari di Charles Leclerc. Il monegasco, comunque, arretrerà fino alla dodicesima posizione domani a causa della sostituzione della centralina sulla sua SF-23. Terzo tempo per Fernando Alonso, staccato di quattro decimi dal leader: lo spagnolo si è detto comunque soddisfatto e sarà certamente tra i protagonisti della gara di domani, visto il passo gara mostrato nelle prove di ieri.

Fuori gioco Verstappen. Il colpo di scena che non ti aspetti arriva nel corso della Q2, quando Max Verstappen è stato costretto a riportare lentamente la sua vettura ai box dopo aver perso potenza. È stato un problema al semiasse a fermare la RB19 che sembrava non avere rivali lungo le 27 curve di Jeddah. Domani, il due volte campione del mondo partirà dalla quindicesima posizione e sarà chiamato a una furiosa rimonta.

Gli altri in Top 10. George Russell è riuscito a capitalizzare meglio il potenziale della W14 sul giro secco, conquistando la quarta posizione in classifica. L'inglese è riuscito a staccare il suo compagno di squadra, Lewis Hamilton, di ben mezzo secondo. Il sette volte iridato non è riuscito ad andare oltre l'ottava posizione ed è rimasto davanti alla McLaren di Piastri per soli 20 millesimi di secondo. Per l'australiano, è il primo ingresso in Q3: è riuscito a esaltarsi tra le pieghe di Jeddah, beffando anche la Alpine di Pierre Gasly, che chiude la Top 10. Alpine ha portato comunque due vetture in Q3. Oltre a Gasly, infatti, la squadra anglo-francese può contare sul settimo tempo di Esteban Ocon, che si schiererà domani alle spalle dell'altra Aston Martin, quella guidata da Lance Stroll.

Nelle retrovie. Haas e Alfa Romeo non sono riusciti a superare il secondo turno di qualifica, con Nico Hulkenberg che chiude undicesimo, davanti a Guanyu Zhou, Kevin Magnussen e Valtteri Bottas, mentre Verstappen completa l'elenco di piloti eliminati in Q2. Entrambe le AT04 della Scuderia AlphaTauri sono state eliminate in Q1, con Yuki Tsunoda e Nyck de Vries che prendono rispettivamente la P16 e la P18. Alex Albon è stato il pilota di punta di Williams, ma oggi il thailandese non è riuscito ad andare oltre il diciassettesimo tempo, proprio a sandwich tra le due AlphaTauri, mentre Lando Norris partirà dalla penultima posizione, dopo aver colpito il muro alla Curva 27, rompendo un braccetto della sospensione.

