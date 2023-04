Mondiale Rally - È morto Craig Breen

Il pilota ufficiale del team Hyundai WRC Craig Breen ha perso la vita durante una sessione di test in previsione del rally di Croazia: la notizia è stata confermata da un comunicato ufficiale, con il quale il team ha precisato che il co-pilota James Fulton è rimasto illeso nell’incidente.

Breen è uscito di strada mentre provava la vettura sull’asfalto e non è sopravvissuto alle ferite riportate. Era alla sua seconda uscita con la vettura coreana nelle vesti di terzo pilota della squadra. Irlandese, 33 anni, Breen aveva al suo attivo quest’anno il secondo posto ottenuto al Rally di Svezia; in passato era salito sul secondo gradino del podio anche nei rally mondiali di Svezia, Estonia, Belgio e Italia (disputato in Sardegna nel 2022).