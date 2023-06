F.1, GP Canada - Mercedes in testa nelle prove libere

La classifica delle prove libere del GP del Canada ci racconta che le Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell hanno ottenuto rispettivamente i primi due tempi più veloci del venerdì. Il sette volte campione del mondo ha fermato il cronometro sull'1:13.718, staccando di soli 27 millesimi il compagno di squadra. Terzo tempo per Carlos Sainz con la Ferrari.

Una sessione anomala. A dirla tutta, è stato un venerdì di prove piuttosto anomalo e poco indicativo dei valori in pista. La prima sessione di prove è stata cancellata dopo pochi minuti d'attività in pista, a causa di un blackout delle telecamere a circuito chiuso del circuito di Montréal, necessario ai fini della sicurezza. La direzione gara ha così deciso di concedere mezz'ora di prove in più a team e piloti, da utilizzare nel corso della seconda sessione. Tuttavia, anche in questo caso non sono mancate le interruzioni con bandiera rossa - per la rottura del motore della Haas di Hulkenberg e lo stop anticipato di Ocon - e alla fine con l'arrivo di un nubifragio che ha costretto tutti a tornare anzitempo ai box.

Red Bull non perfetta, gli altri vicini. Per quanto visto finora, Mercedes, Ferrari e Aston Martin sembrano essere un po' più vicine alla Red Bull Racing. Max Verstappen oggi ha fermato solamente il sesto tempo e nelle dichiarazioni a caldo ha raccontato di avere ancora tanto lavoro da fare sulla sua vettura con l'assetto. Ma per domani incombe l'incognita del meteo, perché in qualifica dovrebbe piovere e questo potrebbe dare un'opportunità a qualche outsider di prendersi qualche rischio e scombinare la griglia di partenza.

