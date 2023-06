Formula 1 - Nuovi soci per Alpine: da Michael Jordan ai proprietari del Milan

Il gruppo Renault apre il capitale della sua scuderia di Formula 1 a nuovi investitori, tra cui molti legati al mondo dello sport professionistico americano, a partire da Michael Jordan, il più grande giocatore di basket di tutti i tempi, fino agli attuali proprietari di uno dei club calcistici più titolari al mondo, il Milan. L'ingresso nell'azionariato avverrà tramite una complessa operazione finanziaria, che porterà un pool di investitori a sborsare 200 milioni di euro per acquisire il 24% dell'Alpine Racing e per sostenere le ambizioni sportive della scuderia francese.

Parterre de roi. In particolare, a entrare nel capitale della scuderia di Formula 1 saranno innanzitutto la Redbird Capital Partners, la società di investimenti del finanziere Gerry Cardinale diventata famosa in Italia per l'acquisto del club rossonero, e la Otro Capital fondata da Alec Scheiner, già braccio destro dello stesso Cardinale. Al loro fianco ci sarà la Maximum Effort Investments, un veicolo guidato dalla stella del cinema Ryan Reynolds e partecipato, tra gli altri, dall'ex campione dell'Nba e dall'attuale co-presidente del club calcistico inglese del Wrexham Rob McElhenney. Per il pool di investitori, che vede anche il coinvolgimento della famiglia Huntsmann e il gestore patrimoniale Main Street, si tratta dell'ennesimo blitz nello sport professionistico dopo gli investimenti, per esempio, nella franchigia di football americano dei Dallas Cowboys, nella Fenway Sports Group, già proprietaria della Rfk Racing nella Nascar, dei Boston Red Sox nel baseball e del Liverpool nella Premier League. L'operazione, che valuta la Alpine Racing oltre 825 milioni di euro, non riguarda la società denominata Alpine Racing Sas e responsabile della produzione dei motori di Formula 1 a Viry-Châtillon, alle porte di Parigi.