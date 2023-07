Formula E - Londra incorona Jake Dennis: è campione del mondo

L'ePrix di Londra ha incoronato Jake Dennis come campione del mondo di Formula E 2023. L'inglese della Avalanche Andretti ha tagliato il traguardo al terzo posto e ha approfittato del clamoroso ritiro di Nick Cassidy per celebrare la conquista del titolo con una gara di anticipo. A vincere l'ePrix di Londra è stato Mitch Evans, che ha gestito alla perfezione una corsa che definire caotica sarebbe riduttivo.

Disastro della Envision Racing. Jake Dennis è riuscito così a mettere le mani sul Mondiale di Formula E, regalando a Michael Andretti la soddisfazione di mettere in bacheca un altro successo importante. Il britannico ha chiuso al terzo posto - poi trasformatosi in secondo, in seguito alla penalità inflitta alla Porsche di Da Costa - e ha reso così vana la rincorsa disperata di Evans che le ha provate tutte, fino alla fine, vincendo la corsa. La matematica, però, è dalla parte di Dennis. A rendere la vita semplice a Dennis è stato un incidente fra compagni di squadra alla Envision Racing che, ne siamo sicuri, farà molto discutere anche nei prossimi giorni. Sebastien Buemi aveva inizialmente giocato in difesa del suo compagno di squadra Cassidy, ma i due si sono scontrati e la monoposto del neozelandese ha avuto la peggio: dopo la rottura dell'ala anteriore, Nick è stato costretto al ritiro in seguito al cedimento del pilone dopo un passaggio su un cordolo.

Caos in pista. Dopo l'ingresso della Safety Car per togliere i detriti della vettura di Cassidy, i colpi di scena non sono certo finiti. A quattro giri dalla fine, un incidente tra Sergio Sette Camara e Sacha Fenestraz ha visto il francese finire violentemente contro le barriere, causando l'interruzione con bandiera rossa. In quegli stessi istanti, Wehrlein finiva a muro dopo un contatto con la McLaren di Rast. Ma alla ripartenza le cose non sono andate meglio, perché Buemi è tornato protagonista negativo di questa corsa, arrivando al contatto con la Nissan di Norman Nato: i due si sono ingaggiati e hanno causato un groviglio che ha bloccato la pista, costringendo il direttore di gara a esporre nuovamente la bandiera rossa. Una volta rivista la classifica, si è ripartiti per gli ultimi due giri finali, con Dennis che si è limitato a portare la sua monoposto al traguardo e conquistare i punti necessari per la conquista del Mondiale.

Sfida finale. Domani si scenderà di nuovo in pista a Londra per l'ultimo round stagionale del campionato che decreterà il team vincitore. Ci si giocherà tutto in pista, perché la Jaguar è in testa al campionato davanti alla Envision Racing, ma entrambe a 268 punti. Terza la Porsche a quota 241. Lo spettacolo è assicurato.

