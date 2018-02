Per velocizzare lo sviluppo delle tecnologie driverless sempre più aziende hanno creato partnership e alleanze strategiche. La collaborazione tra i vari brand consente di ridurre i costi per la ricerca, potendo al contempo integrare il know how specifico di ogni settore così da migliorare i sistemi di guida autonoma sotto diversi punti di vista.

Robotaxi tedeschi. Tra queste collaborazioni vi è anche una partnership ormai avviata da tempo tra il gruppo Daimler e i fornitori di componentistica della Bosch. Le due aziende presto daranno il via a un progetto pilota di robotaxi a guida autonoma: dopo mesi di ricerche, sembra che il sodalizio tra i due colossi tedeschi porterà presto su strada i primi prototipi driverless che, dopo la fase di collaudo, saranno lanciati sul mercato proponendosi, probabilmente, all'interno di un sistema di mobilità condivisa senza conducente. Ciò potrebbe beneficiare anche la BMW visto che le due marche premium tedesche potrebbero presto annunciare un'alleanza nell'ambito del ride sharing.

Un sistema per tutti. Gran parte delle aziende attive nel mondo delle auto senza conducente utilizzano chip della Nvidia. Il colosso dell'elettronica ha stimato che oltre 320 società stanno attualmente utilizzando il supercomputer Drive PX all'interno dei propri prototipi e a queste presto si aggiungerà anche la Continental. L'azienda tedesca svilupperà insieme al marchio di elettronica un sistema integrato che sfrutterà i sensori Continental e i supercomputer Nvidia per creare un ecosistema driverless adattabile a svariati veicoli. La collaborazione appena annunciata porterà al lancio, entro il 2021, di un nuovo sistema di guida autonoma che, con tutta probabilità, sarà proposto ai costruttori di automobili di tutto il mondo.