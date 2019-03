Per primo è arrivato lo scalo di Lione, dedicato a Saint Exupéry. Ora ecco quello di Londra Gatwick, l’aeroporto a pista singola più trafficato al mondo. Grazie ai carrelli robotizzati della Stanley Robotics, che, per i cinefili ricordano il Wall.e di disneyana memoria, nello scalo francese gestito da Vinci Airports i parcheggi automatizzati sono già in fase di test mentre nell’aeroporto britannico del West Sussex le prove dovrebbero iniziare in aprile e terminare in agosto. La guida autonoma, anche se limitata per ora ai parcheggi, diventa quindi realtà.

Il robot parcheggiatore. Il sistema funziona in modo piuttosto semplice. I passeggeri che si recano in aeroporto in auto lasciano il proprio veicolo in un piazzale antistante il parcheggio in una sorta di "cabina" dove il carrello-robot, chiamato Stan, si aggancia delicatamente alle ruote del veicolo per portarlo verso un parcheggio selezionato grazie a un "sistema Gps di livello militare".

Più posti e meno tempo perso. I parcheggi robotizzati, oltre alla miglior organizzazione e alla velocità del parcheggio, permettono alla società che gestisce lo scalo di aumentare sensibilmente i posti a disposizione, in quanto le auto vengono posteggiate una accanto all’altra. Secondo la società privata di gestione dello scalo, ovvero la Gatwick Airport Limited, la capacità dei parcheggi intra-portuali potrebbe aumentare da 6 mila a 8.500 posti auto. Inoltre, visto che Stan è spinto da una propulsione elettrica, questa soluzione abbatte l’inquinamento e i consumi dovuti alle auto che girano nei piazzali in cerca di un posto libero. "Il robot utilizza la stessa tecnologia delle auto che si guidano da sole, è in grado di scansionare il suo ambiente in qualsiasi momento e di reagire a qualsiasi cosa che possa essere di intralcio”, ha detto il co-fondatore della Stanley Robotics, Stéphane Evanno. "Quindi il sistema può funzionare in modo autonomo senza la presenza di nessun addetto”.