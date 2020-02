Hyperloop-Fnm

Dopo la presentazione ufficiale a Roma, meno di due mesi fa, Hyperloop Italia, la startup che promette il treno da 1.000 all’ora (in teoria anche di più, fino a 1.800 teorici), vuole fare sul serio. A partire dal primo dei sei progetti annunciati, quello in collaborazione con le ferrovie lombarde. Il trasporto elettromagnetico ideato dal numero uno della Tesla, Elon Musk, potrebbe diventare realtà nella pianura padana, sito ideale nel nostro Paese, sia per la conformazione del territorio, sia per la domanda effettiva di trasporti veloci. E in particolare, potrebbe riguardare il collegamento tra il centro città e l’aeroporto di Malpensa, ora raggiungibile con lo shuttle battezzato ottimisticamente Express, ma in realtà non molto più veloce dei comuni treni a due piani dei pendolari.

Il progetto lombardo. Il progetto è stato presentato dal 48enne ternano Bibop Gresta, già fondatore dell'americana Hyperloop Transportation Technology (HTT), affiancato dal presidente delle Ferrovie Nord Milano, Andrea Gibelli, e dal vicepresidente della Regione, Fabrizio Sala. In una affollatissima sala del palazzo delle Nord, il padrone di casa ha annunciato che il cda di FNM ha dato un mandato al presidente per sottoscrivere una lettera di intenti e valutare la collaborazione con Hyperloop Italia. "Fnm ha superato la crisi degli ultimi anni, ha di recente acquistato 176 treni per Trenord e ha una tratta significativa per i test con Hyperloop su raggi di curvatura e sedime, quella tra Milano e Malpensa", ha spiegato Gibelli paragonando la nuova tecnologia alla rivoluzione del treno a vapore nella Inghilterra del 1700. "Sembrava fantascienza e ora diventa realtà", ha promesso Gresta. "Hyperloop ha tutte le tecnogie per realizzare questo innovativo sistema di trasporto che sconfiggerà l'attrito, a partire dalla levitazione passiva di derivazione militare, sviluppata per stabilizzare i proiettili nei cannoni grazie a una sequenza di magneti". Le controparti locali hanno assicurato la disponibilità a collaborare, senza per ora ipotizzare l'entità dei possibili investimenti pubblici, alla realizzazione di uno studio di fattibilità della durata di sei mesi. Gresta, riguardo ai costi, ha dato come cifra indicativa quella di 20-40 milioni di euro a km, dicendo però che si tratta di soldi ben spesi, perché grazie al surplus di energia prodotta si possono recuperare in 8-10 anni. Il nuovo sistema di trasporto, ideato da Musk nel 2013, richiede investimenti cospicui a partire dalle infrastrutture: nuove linee apposite realizzate lungo binari esistenti, o addirittura tunnel sotterranei.