App di bordo

Here Technologies, azienda che fornisce dati di mappatura e servizi a privati e aziende, ha chiuso un accordo con la società di analisi del traffico Inrix per offrire soluzioni di parcheggio ai propri clienti (tra cui le Case automobilistiche azioniste: Audi, BMW e Daimler). Grazie a questa partnership, il servizio Parking di Here sfrutterà i dati statici e dinamici delle soste su strada in più di 1.100 città (65 Paesi) e i dati dei parcheggi fuori strada in più di 20 mila centri (150 Paesi) già presenti nel database di Inrix.

Here Parking. La società con base ad Amsterdam, che affonda le sue radici nella statunitense Navteq, poi acquisita dalla finlandese Nokia nel 2007, con il suo servizio di parcheggio guida così gli automobilisti alle postazioni libere, ma li aiuta anche a trovare la propria vettura nei grandi spazi per la sosta. Inoltre, l'applicazione mappa anche i percorsi e segnala i punti di ricarica dei veicoli elettrici. "Mentre continuiamo a costruire un robusto ecosistema end-to-end di soluzioni per auto connesse sulla piattaforma Here, vediamo questa partnership come un primo passo naturale verso un futuro di e-commerce in-car", ha detto Edzard Overbeek, amministratore delegato di Here Technologies. Al manager fa eco il commento di Bryan Mistele, presidente e ad di Inrix: "Il nostro obiettivo è sempre stato quello di creare le migliori soluzioni di mobilità per gli automobilisti e la partnership con Here ci porta un passo avanti. Questa alleanza aiuterà gli automobilisti di tutto il mondo a trovare parcheggi in maniera più semplice e più veloce”.