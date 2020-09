Dai riflettori del Battery Day al tonfo in Borsa nel giro di qualche ora. Per la Tesla, il seguito dell'evento in cui sono stati annunciati un nuovo modello d’ingresso gamma da 25 mila dollari e una nuova generazione di batterie è stato un giorno da dimenticare. A partire all’incirca dalle 17 di ieri, mercoledì 23 settembre, le piattaforme digitali e l’app della Casa californiana hanno infatti subito un’interruzione di rete che ha impedito di processare gli ordini delle vetture, bloccato il customer service, ma soprattutto lasciato i clienti senza la possibilità di connettersi via app alla propria auto. Questa "tempesta perfetta", combinata alla delusione degli investitori dopo le recenti comunicazioni di Elon Musk, ha fatto calare le azioni in Borsa del costruttore di Palo Alto del 10,3%.

Un caos generale. Il blackout tecnologico è stato segnalato da diversi utenti in tutto il mondo, in particolare via Twitter nel tentativo di attirare immediatamente l’attenzione di Musk, a partire dal tardo pomeriggio di ieri. I possessori di Tesla non hanno potuto così utilizzare, per qualche ora, i servizi da remoto forniti dall’app della Casa, che consente anche di aprire e chiudere la vettura. Il "down" del network ha inoltre colpito i possessori dei pannelli Tesla Solar Roof e della batteria domestica Powerwall, non più in grado di monitorare i loro sistemi. Chi si collegava al sito, invece, veniva reindirizzato a una pagina di errore. La connettività delle app sembra sia stata ripristinata nel giro di qualche ora, ma nella serata di ieri la situazione non era ancora tornata del tutto alla normalità.

Il 2022 è troppo lontano per la Borsa. La vicenda ha avuto ricadute anche sul fronte borsistico, dove le azioni della Tesla hanno perso il 10,3%, chiudendo a 380,36 dollari. In questo caso, però, a pesare è stata soprattutto la delusione dei mercati all’indomani del Battery Day. Gli investitori, infatti, si aspettavano tempi più brevi per l’introduzione sul mercato delle nuove batterie (prevista nel 2022), della Tesla "base": più in generale, auspicavano informazioni più dettagliate sui piani relativi ai futuri prodotti. Alcuni analisti hanno anche sottolineato come il lancio di una Tesla da 25 mila dollari non prima dei prossimi tre anni possa comportare dei rischi, alla luce della concorrenza che si potrebbe nel frattempo creare all’interno del segmento, alimentata principalmente dalla Volkswagen.