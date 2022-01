Bisogna "fare spazio". La (ancora remota) prospettiva in cui il guidatore potrà, in alcuni contesti, delegare al sistema di bordo la conduzione della vettura per dedicarsi ad altre faccende, ha ormai da tempo spinto i car designer - perlopiù nei progetti di show car - a stravolgere i comandi dell’auto, con una costante: renderli sempre più compatti e flessibili, per liberare spazi necessari all’infotainment e, più in generale, alle attività a cui un driver potrebbe dedicarsi non dovendo più pensare a guidare. In un certo senso, dunque, sembrano destinati a diventare marginali.

A che punto siamo. Premessa doverosa: il deposito del brevetto in questione serve a “proteggere” il concept e il design di questo avveniristico volante, ma in sé non dà indicazioni (né garanzie) sull’effettiva intenzione da parte della BMW di produrre il dispositivo. Diverso è il discorso per il comando con tecnologia “steer-by-wire” della bZ4X, già confermato dalla Casa giapponese. Una soluzione, quella scelta dalla Casa giapponese, che la Tesla – per ammissione dello stesso Elon Musk - vuole implementare sul suo “yoke steering wheel”, annunciato anche per il Cybertruck ma, in passato, oggetto di critiche dai tester americani di Consumer Reports. Dalle prove condotte su alcuni esemplari della Model S, infatti, è emerso che la forma particolare della cloche, pur garantendo una maggiore visibilità del quadro strumenti, presenta diverse criticità. Una su tutte, l’impossibilità di garantire (proprio a causa della ridotta superficie della corona) un’impugnatura salda ad ogni angolo di sterzo, complicando le operazioni in caso di manovre d’emergenza per correggere eventuali sbandate.