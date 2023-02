Nissan e-4ORCE - Sulla neve con la trazione a corrente

Trazione a palate. Arrivati al parco giochi ghiacciato tra Francia e Spagna, il circuito di Andorra appunto, ci aspetta una serie di prove per capire se tutte le belle parole spese sulla trazione e-4ORCE corrispondono al vero: prima uno slalom, poi test di accelerazione, seguiti a loro volta da giri in pista completi. Una simulazione di una guida in condizioni critiche, come se fossimo investiti da una bufera di neve durante una gita in montagna. Tra i birilli entrambe le auto trasmettono confidenza, anche grazie al torque vectoring - il sistema che gestisce continuamente la coppia su ogni singola ruota trasferendola a quella con maggior grip – che è effettivamente rapido nell’intervento restituendo sia motricità sia la percezione di un pieno controllo del mezzo. Anche pigiando a fondo sul pedale dell’acceleratore, sia l’Ariya sia l’X-Trail restano fedeli alla traiettoria senza sbandare, aiutate anche dal lavoro congiunto del controllo di stabilità. Durante i giri di pista, riusciamo finalmente a provare a mettere in difficoltà l’e-4ORCE, ed è qui che emerge l’efficacia del sistema: quando si presenta del sottosterzo, fenomeno frequente sui fondi a bassa aderenza e non facile da controllare, il sistema tiene a bada il muso, riportando la vettura sulla traiettoria preimpostata. Tuttavia, dalle prime impressioni di questo confronto, premiamo la Ariya, che pare più precisa e sincera in queste situazioni, merito forse di un migliore bilanciamento dei pesi che vede la massa spalmata uniformemente sui due assi.