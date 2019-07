Vacanze estive

L’Anas, che gestisce circa 30 mila chilometri di strade italiane (quasi 1.300 dei quali di autostrade e raccordi), si prepara agli imminenti esodi estivi con un piano che comporterà la presenza sulle proprie arterie di 2.500 addetti con 1.100 automezzi; tra gli strumenti utilizzati sono previsti 5.236 telecamere fisse e un migliaio di pannelli a messaggio variabile. Il monitoraggio della rete sarà affidato a 200 operatori, attivi in una sala situazioni nazionale e in 21 sale operative territoriali.

Le aree critiche. A venire tenute particolarmente sotto controllo saranno le arterie tradizionalmente più trafficate nel periodo estivo, ovvero l’A2 Autostrada del Mediterraneo, più conosciuta come Salerno-Reggio Calabria, l’A19 Palermo-Catania e l’A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia, la statale 148 Pontina in Lazio (da poco tornata alla gestione dell’Anas, dopo essere stata affidata a enti locali), i raccordi autostradali RA13 e RA14 verso i valichi di confine con la Slovenia, l’itinerario E45, che interessa Emilia-Romagna, Umbria e Toscana, e le s.s. Aurelia, Adriatica, Carlo Felice (in Sardegna), del Lago di Como e dello Spluga, della Val di Trebbia (tra Genova e Piacenza), Jonica (Reggio Calabria-Taranto), Tirrena Inferiore (Napoli-Reggio Calabria), della Valle d’Aosta e Romea (Ravenna-Mestre).

I cantieri. L’Anas ha cercato di chiuderne il maggior numero possibile prima dell’inizio dell’esodo, ma ne resteranno comunque attivi 17 sulle autostrade e 10 sui raccordi; il maggior numero (15) interesserà la Sicilia e, in particolare, l’A19 Palermo-Catania, oggetto di un importante piano di riqualificazione (per un investimento di 870 milioni di euro), mentre altri due riguarderanno la Palermo-Mazara e l’A19dir Alcamo-Trapani. Sei cantieri saranno invece presenti sul raccordo Sicignano-Potenza, uno ciascuno su quelli tra Ascoli e Porto d’Ascoli, Perugia e Bettolle, Salerno e Avellino e per Benevento. Non ce ne saranno, invece, sull’A2 Salerno-Reggio.

Come informarsi. Per diffondere notizie sul traffico, l’Anas utilizzerà una pluralità di canali, a partire dai bollettini trasmessi dalle radio partner, come Rai Isoradio e Radio Rai, da diverse emittenti a diffusione più limitata e dal Tgcom24 televisivo. A disposizione c’è il numero telefonico unico 800.841148, attivo 24 ore su 24; su internet si può consultare il sito stradeanas.it/info-viabilità/vai, mentre sui telefonini è possibile utilizzare anche l’app Vai. Infine, l’Anas è presente su Facebook e Twitter con gli account facebook.com/stradeanas, @stradeanas, @vaistradeanas e @clientiAnas, seguendo l’hashtag #esodoestivo2019. #guidaebasta è l’hashtag per la campagna di comunicazione sui rischi della distrazione e dell’uso dello smartphone mentre si è al volante, mentre #amamiebasta è quello sulla sensibilizzazione contro l’abbandono degli animali.