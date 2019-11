La procura di Genova ha disposto la chiusura della tratta dell'autostrada A26 Genova-Gravellona Toce compresa tra l'allacciamento con l'A10 e lo svincolo di Masone. La misura, in vigore dalle 21.30 e comunicata dalla direzione di tronco competente di Autostrade per l’Italia, riguarda entrambe le direzioni e serve a consentire le verifiche tecniche sui viadotti Fado Nord e Pecetti Sud.

Sicurezza a rischio. Secondo la procura, i nuovi risultati delle perizie effettuate dai consulenti evidenzierebbero "pericoli per la sicurezza" e "gravi ammaloramenti" nella tratta. Il Pecetti, in particolare, era già finito nell’inchiesta bis nata dopo il crollo del ponte Morandi. I magistrati hanno quindi disposto la chiusura: "Si resta stupefatti ad apprendere di certi provvedimenti così drastici dopo un anno e quattro mesi dal crollo del Morandi", ha detto il governatore della Liguria Giovanni Toti. "La regione è isolata con la A6 e la A26 chiuse e con le limitazioni alla A7. Voglio sapere cosa farà il governo".

Gli itinerari alternativi. Il ministro delle Infrastrutture, Paola de Micheli, ha convocato Autostrade per domattina, "al fine di stabilire gli interventi urgenti per garantire la sicurezza e ripristinare la viabilità". Nel frattempo, ecco gli itinerari alternativi consigliati da Autostrade per l’Italia. Veicoli leggeri e autocarri fino a 7,5 tonnellate (esclusi gli autobus): per la A26 dalla A10 uscire a Prà e proseguire fino a Masone tramite la SP 456 del Turchino. Per la A10 dalla A26 effettuare il percorso inverso. Veicoli pesanti superiori a 7,5 tonnellate e autobus: per la A26 dalla A10 utilizzare la A7. Per la A10 dalla A26 obbligo di deviazione sulla Diramazione Predosa Bettole, dalla quale, con fermo temporaneo e progressivo deflusso, sarà possibile procedere verso Genova lungo la A7. Potranno proseguire fino a Masone i soli mezzi pesanti con destinazione di scarico o carico nella zona collegata a tale svincolo. Per i collegamenti tra la A4, A26 e A21 verso la Toscana, utilizzare la A21 fino all'allacciamento con la A1 e da questa raggiungere Firenze o riprendere l'autostrada tirrenica tramite la A15.