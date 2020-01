Un pezzo di una ondulina si è staccato dalla volta della galleria Maxetti sull'autostrada A10 Genova - Ventimiglia, all’altezza di Arenzano. L’episodio non ha coinvolto alcun mezzo e i tecnici di Autostrade per l’Italia hanno già rimosso l’ostacolo, senza che ci siano state ripercussioni significative sul traffico. Tuttavia, si tratta del secondo cedimento strutturale nel giro di pochi giorni sulle grandi arterie della Liguria, dopo quello che ha interessato la galleria Bertè il 30 dicembre scorso, provocando la chiusura temporanea della A26.

Il giudizio di Aspi dopo i controlli. A segnalare l'accaduto è stato un automobilista che ha chiamato i vigili del fuoco. Nel pomeriggio, al termine delle apposite verifiche, Aspi ha chiarito che il distacco è avvenuto da una porzione laterale della Maxetti, precisando che l’ondulina “è stata ritrovata sul marciapiede sottostante la parete” e che “in genere, distacchi di questo tipo si devono a urti da transito di mezzi pesanti”. Dai controlli effettuati, Autostrade esclude rischi di distacco alla volta.

I precedenti della A26. Nessuna chiusura, nemmeno temporanea, è stata disposta in questo caso. Lo scorso 30 dicembre, invece, sulla A26 Genova-Alessandria si erano staccate due tonnellate di materiale dalla volta della galleria Berté. Anche allora non erano stati causati danni ai mezzi in transito, ma il tratto tra il casello di Masone fino al bivio con la A10 in direzione Genova era stato chiuso per alcune ore. Sempre sulla A26, ieri una parte di intonaco si era staccato, senza causare problemi, nella galleria Turchino.