Verrà inaugurato il 21 febbraio prossimo il nuovo viadotto sulla A6, costruito dopo il crollo del tratto di strada oltre due mesi fa, vicino a Savona. I lavori di ripristino erano iniziati il 13 dicembre scorso.

I tunnel sotto la lente. Il cedimento, invece, risale al 24 novembre scorso ed era stato generato da una frana dovuta alle forti precipitazioni di quei giorni. L’episodio fortunatamente non aveva causato vittime. Intanto, Autostrade per l’Italia ha avviato i controlli sulle gallerie della rete: entro la fine dell’anno verranno ispezionati 587 tunnel, secondo gli accordi stipulati con il ministero delle Infrastrutture. Il governo aveva chiesto ad Aspi verifiche immediate dopo alcuni fatti critici avvenuti tra la fine del 2019 e l’inizio del nuovo anno, sempre in Liguria: pezzi di intonaco e cemento si erano staccati da una volta della galleria Berté sulla A26 il 31 dicembre scorso, mentre il 9 gennaio un pezzo di ondulina si era staccato dalla galleria Maxetti sulla A10.