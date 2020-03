A fronte dell'emergenza coronavirus, il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha firmato, nel pomeriggio, un'ordinanza contenente alcune misure economiche a favore dei cittadini. Tra queste figurano provvedimenti che riguardano la mobilità, comprese autorizzazioni speciali a sostare negli spazi riservati ai residenti, esenzioni al pagamento dell'area C e dei parcheggi nelle strisce blu. Inoltre, il primo cittadino ha disposto la sospensione dell'Area B e dell'Area C nell’ipotesi di una stretta alle chiusure di esercizi e servizi, richiesta dal governatore della regione Lombardia, Attilio Fontana, e attualmente al centro di una trattativa con il governo.

Parcheggio libero e gratuito per medici, infermieri e altri. Qualora il governo o la Regione dovessero attivare misure maggiormente restrittive per i negozi e per i trasporti, le limitazioni alla circolazione imposte dall'Area B e dall'Area C di Milano saranno dunque sospese. Sala ha disposto anche l'esenzione dal pagamento del ticket di ingresso all'Area C, oltre al parcheggio libero nei posti riservati ai residenti, e gratuito in quelli a pagamento, per tutte le figure iscritte all’ordine dei medici, degli infermieri, dei farmacisti, per gli operatori sanitari, per tgli agenti della polizia locale, delle forze dell’ordine e per altre categorie indicate nell’ordinanza. Il documento, infine, sospende i mercati scoperti cittadini fino al temine dell’emergenza, per evitare assembramenti di persone.