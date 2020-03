L'Italia va verso un'ulteriore stretta per arginare la diffusione dell'epidemia del coronavirus. Con l'esercito schierato a Milano per intensificare i controlli sugli spostamenti della popolazione, anche il Comune di Roma ha optato per un giro di vite, disponendo posti di blocco da sabato 21 marzo sulle principali strade della capitale: particolare attenzione sarà riservata alle arterie che portano verso il mare.

Quattro agenti per picchetto. Dunque, non ci saranno più solo accertamenti a campione. "Non vorremmo, complice il fine settimana, che qualche romano prendesse la macchina per andare a fare una scampagnata", ha detto il sindaco Virginia Raggi annunciando un presidio rafforzato: "restare a casa significa restare a casa". Il proveddimento mira a far rispettare le direttive anti contagio imposte per decreto, non da tutti osservate a dovere. A quanto si apprende, a ciascun posto di blocco verranno assegnati due volanti e quattro agenti.

L'esercito in Lombardia. Intanto, a Milano, arrivano i militari a supporto delle forze dell'ordine per rafforzare le verifiche sulla circolazione dei cittadini. In sostanza, è stata accolta la richiesta del presidente della Lombardia Attilio Fontana, favorevole a misure ancora più restrittive per contenere un'epidemia che nella regione si sta rivelando particolarmente critica.