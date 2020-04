Autostrade a parte, che cosa sta succedendo, a livello di traffico, sulle strade italiane? I dati dell’Anas sulla propria rete (quasi 23 mila km di statali e 1.300 tra autostrade gratuite e raccordi) rivelano come, nel mese di marzo, nonostante i blocchi della circolazione dovuti al coronavirus, il calo della circolazione dei mezzi pesanti rispetto allo stesso periodo del 2019 sia stato contenuto nel 25%; anche il confronto con febbraio, mese in cui è iniziata l’epidemia, rivela una flessione soltanto del 24%. E questo con notevoli differenze territoriali, dovute probabilmente alla diffusione della pandemia: se in Toscana, Umbria e Molise la diminuzione rispetto a marzo 019 è stata ancor più modesta (rispettivamente del 7, 13 e 16%), il dato è comprensibilmente più rilevante in Veneto (-17%), Campania (-20%) e, soprattutto, Lombardia (-27%).

Il traffico nazionale. Se, invece, si considerano i movimenti di tutti i veicoli a livello nazionale sulla rete Anas, la diminuzione del traffico in marzo, rispetto allo stesso mese dello scorso anno, è stata del 55% (-52%, nel confronto con febbraio 2020): un dato rilevante, ma anche in questo caso forse inferiore alle aspettative. Probabilmente, le limitazioni alla mobilità hanno inciso maggiormente all’interno delle città rispetto alla viabilità extraurbana. Pure sotto questo aspetto, in ogni caso, si registrano differenze nelle diverse aree del Paese: al Nord, rispetto a marzo 2019, la contrazione del traffico è stata del 59%, al Centro del 54%, al Sud del 53%, in Sicilia del 51% e in Sardegna del 50%. L’Anas, comunque, ha dichiarato di aver mantenuto attivi i cantieri di manutenzione programmata per i quali le ditte esecutrici dei lavori garantiscono la forniture di materiali e la disponibilità del personale, giovandosi del minor impatto che le opere hanno sulla viabilità in questa fase di contrazione della presenza di veicoli sulle strade, e di stare collaborando con le forze dell’ordine per il controllo della circolazione dei mezzi leggeri.