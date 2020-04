Giro di vite nei controlli in vista della Pasqua. La direttiva giunge dal ministero dell'Interno e punta a non vanificare gli sforzi fatti finora attraverso il distanziamento sociale e il contenimento degli spostamenti, che hanno portato a un calo nei contagi e nella diffusione dell'epidemia di coronavirus: si teme infatti che il weekend festivo, complice il bel tempo, possa generare un esodo verso le case di vacanza non autorizzato e, dal punto di vista sanitario, pericoloso.

Liguria sotto la lente. È quindi importante, scrive il Viminale, che le misure “siano pienamente operative in vista delle imminenti ricorrenze pasquali, tradizionalmente caratterizzate da un incremento dei flussi di traffico, in particolare sulle autostrade e sulle principali arterie di collegamento extraurbane del nostro Paese”. In molte zone i questori hanno già intensificato le verifiche, dopo le segnalazioni dei residenti, che hanno denunciato un improvviso popolamento di alcune mete turistiche presumibilmente legato al trasferimento di cittadini nelle seconde case. In Liguria, il fine settimana pasquale era sotto osservazione da tempo. A Genova e provincia, circa tremila operatori, tra polizia di Stato, carabinieri con l'ausilio del gruppo carabinieri forestale, guardia di finanza, polizia stradale, polizia ferroviaria polizie locali, pattuglieranno autostrade, strade provinciali e comunali, centri storici, e stazioni: la misura è stata predisposta dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. La prefettura ha previsto controlli anche ai caselli.

Centro e Sud. Cresce, intanto, il numero delle città in cui si stanno applicando strategie analoghe. A Bologna si annunciano pattuglie a presidio delle principali strade, nei centri urbani e anche l'elicottero a copertura del territorio. Il Comune di Foggia, d'intesa con l'Enac, ricorrerà a droni "per controllare situazioni sensibili in determinate aree città per i conseguenti interventi e per evitare assembramenti al fine della tutela della salute pubblica", si legge in una nota ufficiale, oltre a intensificare gli accertamenti nelle stazioni e sulle vie di comunicazione. La Regione Campania, infine, ha invitato le forze dell'ordine a rafforzare i controlli per il rispetto delle ordinanze "con particolare riferimento alle disposizioni previste per chi rientra da fuori".