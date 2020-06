La riflessione. Proprio in merito al tempo passato nel traffico, “quest’emergenza ci ha insegnato a lavorare in maniera differente, a gestire noi stessi i nostri spostamenti e non essere schiavi di quest’ultimi, con comportamenti più sostenibili”, spiega Angiolini. Ancora una volta, prendiamo come riferimento Milano: nel 2019, l’indice di congestione dalle 8.00 alle 9.00 ha fatto registrare un valore medio, quello del mercoledì, pari al 69%, ovvero a 29 minuti in più per un viaggio che, in assenza di traffico, ne durerebbe 30; nello stesso periodo, l’indice medio registrato nel tardo pomeriggio, dalle 18.00 alle 19.00, è stato in media del 60%, il che si traduce in 18 minuti in più di percorrenza. “Minuti che noi perdiamo della nostra vita”, commenta la manager. “Se potessimo avere un orario di lavoro più flessibile, potremmo sfruttare al meglio altri orari della giornata, per esempio uscendo di casa alle 6.00. Addirittura, abbiamo calcolato che a Milano si rischiano di perdere 148 ore contro un minimo di 61 ore in più che perderemmo comunque in situazioni di congestione: c’è una differenza di ben 87 ore. Non sono poche, se investite nelle cose che amiamo fare”.