Decreto Semplificazioni

Il governo approva il DL Semplificazioni e, al contempo, sblocca 130 grandi opere per un totale di investimenti di quasi 200 miliardi di euro. Nello specifico, al fianco del decreto legge e del Piano Nazionale delle Riforme approvati stanotte dall'esecutivo, è stato varato il piano "Italia Veloce”: l'obiettivo è ridare slancio all'economia italiana e quindi superare la crisi dovuta al coronavirus.



Al via subito. L'elenco degli interventi, a cui dovrebbero aggiungersi ulteriori iniziative in capo ad altri dicasteri, include diverse grandi strutture viarie da tempo oggetto di discussioni politiche, o comunque attese da tempo dai cittadini dei territori interessati. Tra le strade e le autostrade, già finanziate per 54,3 miliardi di euro (mancano risorse per 9,2 miliardi), figurano, infatti, la Gronda di Genova o la nuova SS106 Ionica. "Italia veloce è un piano di 130 opere strategiche individuate dal Mit a cui aggiungiamo le opere per le Olimpiadi di Cortina, quelle per sanità, dissesto idrogeologico, scuole, caserme, carceri e polizia", ha spiegato il premier Giuseppe Conte, sottolineando come i cantieri siano destinati a partire immediatamente grazie alle nuove norme incluse nel dl Semplificazioni.



La nomina dei commissari. Le opere, considerate prioritarie e destinate a essere affidate a commissari straordinari come nel caso del Ponte Morandi di Genova, non sono entrate nel decreto legge o nel Piano Nazionale delle Riforme, l'allegato al Documento di economia e finanza (Def) che illustra alla Commissione Europea il quadro degli interventi programmatici: la lista è inclusa all'interno del Piano Italia Veloce da tempo allo studio del dicastero retto da Paola De Micheli. Entro dicembre dovranno essere nominati i commissari con appositi decreti, ma Conte ha voluto sgombrare il campo da eventuali equivoci: "Diamo poteri regolatori a tutte le stazioni appaltanti: non serve necessariamente un commissario per procedere velocemente ma prevediamo che in casi complessi sia possibile nominare commissari sulla scia di Expo e del Ponte Genova". Le opere stradali da commissariare sono comunque 9, tra cui la Grosseto-Fano, la Roma-Latina, il terzo megalotto della SS106 Ionica e la Tarquinia-San Pietro in Palazzi. Altre opere incluse nell'elenco sono la A24-A25, la Ragusana, la Monte Romano est-Civitavecchia, la SS4 Salaria, il Ponte ad Albiano Magra (crollato nell'aprile scorso), la e78 Grosseto-Fano, la Pedemontana Veneta e la Pedemontana Lombardia. Previsto, anche, il potenziamento o l’ampliamento di diverse altre tratte autostradali o di collegamento dell’A22 e dell’A4.

I programmi prioritari. Altre opere sono attualmente nella fase degli studi di fattibilità: il completamento dell'itinerario Livorno-Civitavecchia; la riqualifica della E45/SS 3 bis Orte-Ravenna; la riqualifica della SS 309 Ravenna-Venezia; il potenziamento della SS 7 quater Domitiana. Nel piano sono inclusi anche alcuni programmi definiti sempre prioritari, che in sostanza sono cinque: la valorizzazione del patrimonio stradale esistente (fra cui manutenzione ponti e viadotti statali e provinciali; es. ponti sul Po); il potenziamento tecnologico della A2 e la digitalizzazione (fra cui programma smart road): ripristino e messa in sicurezza delle infrastrutture a rischio sismico (le strade colpite dal sisma Italia centrale); il decongestionamento e la fluidificazione di tratte autostradali (la quarta corsia A1 tra Milano sud e Lodi; la terza corsia A13 fra Monselice e Padova sud e fra Bologna e Ferrara sud; la quarta corsia A14 tra il nuovo svincolo di Ponte Rizzoli e la diramazione per Ravenna; la terza corsia dinamica dell’A12 fra Cerveteri e Torrimpietra); il decongestionamento delle aree metropolitane (fra cui i potenziamenti della tangenziale di Bari, del nodo di Firenze, del sistema autostradale e della tangenziale nel nodo di Bologna e la Gronda di Genova).

Di seguito l'elenco delle opere stradali prioritarie incluso nell'allegato al dl Semplificazioni:

- Potenziamento dell'autostrada A22 tra Bolzano sud e l'interconnessione con l'autostrada A1 Verona Nord

- Nuovo collegamento autostradale Campogalliano – Sassuolo tra l’autostrada A22 e la S.S. 467

- Potenziamento a 4 corsie della via Salaria

- Potenziamento dell'autostrada A4 mediante l'ampliamento alla terza corsia nelle tratte tra San Donà di Piave ed Alvisopoli e tra Gonars e Villesse

- Nuova superstrada regionale Pedemontana Veneta

- Nuova Autostrada regionale Pedemontana Lombarda

- Raccordo Autostradale A15 - A22 - TiBre 1° lotto Parma – Terre Verdiane

- Nuova Autostrada Regionale Cispadana

- Completamento SS 675 Orte-Civitavecchia - Nuova tratta Monte Romano est - Civitavecchia

- Selci Lama (E45) - S. Stefano di Gaifa. Adeguamento a 2 corsie della Galleria della Guinza (Lotto 2°) e del Tratto Guinza - Mercatello Ovest (Lotto 3°)

- Selci lama (E45) – S.Stefano di Gaifa. Adeguamento a 2 corsie del tratto della Variante di Urbania

- Selci Lama (E45) - S. Stefano di Gaifa. Adeguamento a 2 corsie del tratto Mercatello sul Metauro ovest-Mercatello sul Metauro est (Lotto 4°)

- Tratto Selci lama (E45) – S.Stefano di Gaifa. Adeguamento a 2 corsie del tratto Mercatello sul Metauro est-S.Stefano di Gaifa (Lotti 5-10) - Completamento

- Tratto 1° Grosseto - Siena: lotto 4°. Adeguamento a 4 corsie dal km 27+200 al km 30+040

- Tratto 1° Grosseto - Siena: lotto 9°. Adeguamento a 4 corsie dal km 41+600 al km 53+400

- Tratto Siena - Bettolle (A1). Adeguamento a 4 corsie del Tratto Siena - Ruffolo (Lotto 0)

- Itinerario E78 S.G.C. Grosseto – Fano ‐ Tratto Grosseto – Siena. Interventi di miglioramento Galleria Casal di Pari (esistente).

- Nodo di Arezzo (S.Zeno)-Selci lama (E45). Adeguamento a 4 corsie del Tratto San Zeno – Arezzo - Palazzo del Pero - 1° Lotto

- Nodo di Arezzo (S.Zeno)-Selci lama (E45). Adeguamento a 4 corsie del Tratto San Zeno – Arezzo - Palazzo del Pero - Completamento

- Selci Lama (E45) - S. Stefano di Gaifa Adeguamento a 2 corsie del tratto Selci Lama (E45) - Parnacciano (Guinza) lotto 1

- Nodo di Arezzo (S.Zeno)-Selci lama (E45). Adeguamento a 4 corsie del Tratto Le Ville - Selci Lama (E45) Lotto 7

- Quadrilatera Umbria – Marche - Opere integrative a completamento dell'itinerario

- Corridoio Tirrenico Meridionale autostradale Tor de Cenci – Latina

- Bretella stradale Cisterna - Val Montone

- SS372 - Adeguamento a 4 corsie dal km 0+000 al km 60+900 – 1° lotto dal km 37+000 (svincolo di San Salvatore Telesino) al km 60+900 (svincolo di Benevento)

- SS 372 - Adeguamento a 4 corsie dal km 0+000 al km 60+900 – 2° lotto dal km 0+000 (A1 Caianello) al km 37+000 (svincolo di San Salvatore Telesino)

- Riqualificazione RA5 5 e SS 407 Basentana - 2° Stralcio e completamento

- SS 658 Melfi - Potenza - Messa in sicurezza del tracciato e allacciamento stabilimento industriale

- Adeguamento collegamenti SS 96 Matera-Bari

- Adeguamento delle sedi esistenti e tratti di nuova realizzazione Salerno-Potenza-Bari - 4° tratta: da zona industriale Vaglio a svincolo SP Oppido - SS 96

- Miglioramento viabilità di adduzione (A2 Salerno-Reggio Calabria) - svincoli di Cosenza Nord (località Settimo di Rende) e Cosenza Sud

- Completamento 3° megalotto della S.S. 106 Jonica, dall’innesto con la S.S. 534 a Roseto Capo Spulico

- SS.N.131 Carlo Felice e Diramazione Centrale Nuorese - Adeguamento, messa in sicurezza e risoluzione dei nodi critici con il completamento dell'itinerario Sassari-Olbia

- Riqualificazione e Manutenzione A19 Palermo-Catania

- Potenziamento collegamento SS 640 Agrigento-Caltanissetta

- Itinerario Ragusa – Catania

- SS 16 Adriatica Falconara Baraccola