Si aggiornano le previsioni sulla conclusione delle ispezioni nelle gallerie previste sulla rete autostradale della Liguria: secondo quanto riferito dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, le verifiche verranno infatti ultimate "entro la settimana prossima".

Le scadenze. La titolare del Mit ha risposto a un'interrogazione alla Camera sui disagi in corso sulle grandi arterie della Regione: nelle ultime settimane il traffico è stato infatti condizionato dai cantieri allestiti per consentire le verifiche alle infrastrutture da parte della concessionaria, Autostrade per l'Italia, causando lunghe code e rallentamenti soprattutto in corrispondenza del nodo di Genova. "Entro questa settimana (dunque entro domenica 19, ndr) saranno ultimate le verifiche in 34 gallerie autostradali", ha detto De Micheli nel question time. "Entro la prossima (quindi entro il 26, ndr) verranno effettuate le verifiche strumentali sulle residue 50 gallerie, consentendo già dai prossimi giorni la progressiva regolarizzazione della viabilità". Vedremo: se così non sarà, come ritiene il governatore ligure Giovanni Toti, abbiamo preparato per voi degli itinerari alternativi per raggiungere la Riviera, più "slow" ma senza l'incubo della trappola del traffico.